Muğla\'da Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası ile Bahar Kupası Yarışları Tamamlandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası ile Bahar Kupası yarışları tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapılan yarışlarda, Azerbaycan'dan 4 kişilik ekip olmak üzere toplam 230 sporcu mücadele etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası'nda Şişecam Spor Kulübü birinci, Haliç Su Sporları Kulübü ikinci, Çarşamba Belediyespor Kulübü de üçüncü oldu.

Bahar Kupası'nda ise birinciliği Gündoğdu Spor Kulübü, ikinciliği Şişecam Spor Kulübü, üçüncülüğü de Bursa Büyükşehir Spor Kulübü kazandı.

Dereceye girenlerin kupa ve madalyaları, Türkiye Kano Federasyonu temsilcileri ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Ahmet Emrah Beşe, yaptığı açıklamada yarışları sorunsuz gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hava muhalefeti nedeniyle sporcuların zaman zaman zor anların yaşandığını anlatan Beşe, "Yarışlarımızın sonunda milli takım kampına davet edilen sporcularımızı teknik kurulla beraber belirledik. Bundan sonra uluslararası yarışlarımız için yine Köyceğiz'de milli takım kampımıza devam edeceğiz. Katılan tüm ekiplere başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonrası için milli takım yolunda daha verimli çalışmalar yapacağız." diye konuştu.