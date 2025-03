Köyden dünya şampiyonluğuna

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ve Milli Takımın başarılı antrenörü Dr. Ejder Sözen ile oyuncusu Emircan Haney Yatağan Bencik'te başlayan okçuluk serüvenini anlattı. En büyük başarılarının bir köyde okçuluk takımı kurmak olduğunu söyleyen Dr. Ejder Sözen, insanın hayal edip hedef koyduğu ve odaklandığı her şeyi başarabileceğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Antrenörü Dr. Ejder Sözen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, kırsalda başlayan ve uluslararası arenaya taşıdıkları başarı hikayelerini anlattı. Spora ve sporculara verilen destekler kapsamında ulusal ve uluslararası çok sayıda ödül kazanan bu iki başarılı isim, bu yola nasıl çıktıklarını, karşılaştıkları zorlukları ve Büyükşehir Belediyesi'nin sporculara verdiği destekleri anlatarak, başarının altın kurallarını paylaştı.

Aile hekimi olarak görev yapan Dr. Ejder Sözen'in mesleğiyle birlikte büyük bir tutkuyla bağlandığı okçuluk sporu, şampiyon sporcularla önemli bir serüvene dönüştü. Sözen, 2007 yılında okçuluğa sporcu olarak başlasa da, zamanla bu sporu bölgesinde yaymak ve yetenekli sporcular yetiştirmek için antrenörlüğe adım attı. Bugün, yetiştirdiği sporcular uluslararası başarılara imza atarken, onun başlattığı okçuluk hareketi büyük bir ilham kaynağı haline geldi.

Azim, disiplin ve doğru destek: Sözen ve Haney'in başarı formülü

Bu büyük başarının önde gelen isimlerinden biri de Emircan Haney. Bencik Köyü'nde doğan ve Sözen'in rehberliğinde okçuluğa başlayan Haney, Milli Takıma kadar uzanan kariyerinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında büyük dereceler elde etti. 2022 yılında Avrupa Şampiyonu olan ve Dünya Kupalarında birçok madalya kazanan Haney, Türkiye'yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil eden sporculardan biri haline geldi. Sözen ve Haney'in başarı yolculuğu, azmin, disiplinin ve doğru desteğin bir araya geldiğinde neler başarılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu. İkili başarı yolculuklarını anlattı.

Sözen: "Okçuluğa olan tutkum, beni antrenörlüğe yönlendirdi"

Okçuluk sporuna duyduğu tutkunun, sporcu yetiştirmeye olan ilgisini artırdığını belirten Sözen, Bencik Köyü'nde başlayan okçuluk serüvenini anlattı: "2010 yılından bu yana Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda okçuluk sporuna olan tutkum nedeniyle bu alanda sporcular yetiştiriyorum. 2007-2010 yılları arasında Muğla Belediye Spor Kulübü bünyesinde okçuluk sporcusu olarak yer aldım. 2010 yılında Bencik Mahallesi'ne aile hekimi olarak atandıktan sonra Muğla merkeze gidip gelmek zorlaşmaya başladı ve sporculuk kariyerime devam edemeyeceğimi fark ettim. Ancak okçuluktan tamamen kopmamak adına köyde bir çocuk yetiştirip spora kazandırabilir miyim diye düşünmeye başladım. O dönemde antrenörlük belgelerim yoktu, ancak zamanla bunları da tamamladım. Böylece Bencik Köyü'nde okçuluk maceramız başlamış oldu.

"Her başarı yeni bir hedefin kapısını aralıyor"

Okçuluk benim hayatıma 15 yıl önce girdi. Bu spora başladığımda uluslararası başarılar elde etmek gibi bir hayalim yoktu. Amacım söz konusu spora meraklı bir çocuk bulup ona rehberlik etmekti. Ancak her başarı yeni bir hedefin kapısını aralıyor. Yarışmalara katılabiliyorsak derece yapabiliriz, derece yapabiliyorsak sporcu sayısını artırabiliriz, sporcu sayısı arttıkça bir takım oluşturabiliriz, takım olursak Milli Takıma sporcu gönderebiliriz diye düşünerek yola devam ettik. Bugün bireysel Avrupa Şampiyonluğuna, Dünya ikinciliğine, Dünya Kupalarında takım halinde birinciliklere ve uluslararası rekorlara ulaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Sözen: "En büyük başarımız bir köyde okçuluk takımı kurmak"

Sözen takımının başarılarını sıralayarak "En büyük başarımız, bir köyde bir okçuluk takımı kurarak 15 yıldır istikrarlı bir şekilde tüm yarışmalara katılmak ve bir köyü, bir ilçeyi, bir ili ve sonrasında Milli Takımı temsil etmektir. Bireysel ve takım halinde elde ettiğimiz Avrupa ve Dünya derecelerimiz bulunuyor. 2022 yılında Avrupa Şampiyonasında şampiyonluk elde ettik, bireysel olarak Dünya ikinciliğimiz var ve Dünya Kupalarında çeşitli derecelerimiz bulunuyor" dedi.

Yaşadıkları zorlukları da dile getiren Sözen eleştirileri görmezden gelip işine odaklandığını ifade ederek "Uzun süre boyunca pek çok kişiye neden ve nasıl bu işe başladığımızı anlatmak zorunda kaldık. Bu yolu seçmenin anlamsız ve hedefsiz olduğunu söyleyen çok kişi oldu. Ancak biz bunları görmezden gelip işimize odaklandık. Sporcularıma da aynısını söyledim: 'Duymayacağız, görmeyeceğiz, sadece hedefimize odaklanacağız.' Bugün elde ettiğimiz başarılar bu kararlılığın bir sonucudur" dedi.

"Büyükşehrin destekleri sayesinde sadece işimize odaklanıp başarı sağladık"

Başlangıçta ferdi olarak mücadele ettik. İki yıl Muğla Spor Kulübü, iki yıl da Yatağan Spor Kulübü bünyesinde yer aldık. Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra Bencik Köyü'nde bir tesis oluşturularak tarafımıza teslim edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, en baştan itibaren maddi ve manevi tüm desteğini sundu. Bu destek sayesinde sadece işimize odaklanabildik. Sayın Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı iken bizleri ziyaret etti ve desteğini dile getirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldikten sonra da her ihtiyacımızda yanımızda oldu.

Sözen: "Hayal edip hedef odaklı çalışın"

Başarı kriterinin yetenekten çok disiplin odaklı olduğunu belirten Sözen, gençlere yönelik tavsiyelerini sıraladı: "Gençler, yapmak istedikleri her şeye disiplinli çalışarak ulaşabileceklerini bilmeli. Yeteneğe sahip olmak önemlidir, ancak çaba ve çalışma olmadan başarı gelmez. Hayal edin, hedef koyun ve hedefinize odaklanın. Başarı için disiplin, sabır ve özgüven şart. Sporcunun teknik gelişimi kadar psikolojik dayanıklılığı da önemlidir. İnişler çıkışlar olacak, ancak önemli olan hedeften sapmamaktır."

Emircan Haney: Okçulukta zirveye uzanan bir yolculuk

Haney okçuluk ile yolları kesişen Dr. Ejder Sözen için öncü, lider olduğunu vurgulayarak okçuluk yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "2001 doğumluyum ve Bencik Köyü'nde büyüdüm. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun oldum ve şu an tüm zamanımı okçuluğa adadım. Ejder Hocamın köyümüze geldikten sonra okçulukla ilgilendiğini duyduğumda hemen kendisiyle görüştüm ve bu spora başlamak istediğimi söyledim. Bana temel teknikleri anlattı ve birkaç deneme yaptık. O an yaşadığım mutluluk tarif edilemezdi. O gün başladım ve bir daha hiç bırakmadım. Hedefi vurduğum an hissettiğim başarı duygusu beni büyülemişti."

Haney: "En büyük motivasyon kaynağım Türk Bayrağını dalgalandırmak"

Haney, en büyük motivasyon kaynağını Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak olduğunu belirterek: "2010 yılında okçuluğa başladım. 2017 yılında milli takım seçmelerine katıldım. Bu seçmeler iki ayaklı bir yarışmaydı ve her iki etapta da birinci olarak Milli Takıma girmeye hak kazandım. Kamp süreci oldukça yoğun ve zorluydu. Fiziksel dayanıklılığın yanında mental olarak da büyük bir efor sarf etmek gerekiyordu. Ancak sonunda bayrağımızı dalgalandıracağımı bilmek benim en büyük motivasyonum oldu.

2022 yılında takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk ve Avrupa rekorunu egale ettik. O gün farklıydı; sabah uyandığımda büyük bir başarıya imza atacağımızı hissediyordum. Unutamadığım yarışmaların başında geliyor. 2024 yılında Dünya Kupalarında erkek takım olarak üç gümüş madalya kazandık ve bireysel olarak Dünya Kupasında dördüncülüğü elde ettim. Göğsümde ay yıldızı taşıyarak ülkemi temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı okutabilmek bizim için en büyük gurur."

"Başarının anahtarı sabır, disiplin, sorumluluk"

Haney kendisi gibi başarılı okçular yetiştirmek istediğini vurgulayarak "Okçuluğa ilk başladığımda dünyaca ünlü sporcuların videolarını izler, onlar gibi olabilmeyi hayal ederdim. Bugün ise artık ben de o seviyeye ulaştım ve yeni başlayan sporcular için bir ilham kaynağı olabiliyorum. En büyük hedefim, daha büyük uluslararası başarılar elde ederek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek.

Başarının anahtarı sabır, disiplin ve sorumluluk. Vazgeçmemek ve hedefe odaklanmak çok önemli. Zor zamanlar olabilir, ancak çaba gösteren herkes mutlaka başarıya ulaşabilir" dedi.

"Ejder Hocam benim için sınırsız bir ilham kaynağı"

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a, Türkiye Okçuluk Federasyonu'na ve aileme sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca, desteklerini hiç esirgemeyen Ejder Hocama da minnettarım. Kendisi benim için bir lider ve en büyük rehber. Onunla yollarımızın kesişmiş olması büyük bir şans. Kendisi her alanda profesyonel olmaya çalışan, vizyonu geniş birisi ve benim için gerçekten sınırsız bir ilham kaynağı" - MUĞLA