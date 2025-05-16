Kriket gençler Türkiye şampiyonası heyecanı Denizli\'de yaşandı

Okul Sporları Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 5 ayrı sahada bin 395 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı Branşlarda devam ediyor. 10-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli, Kriket Gençler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Akköy, Zafer Katrancı, Kınıklı, Başkarcı ve Akvadi Futbol Sahası dahil toplam 5 ayrı sahada oynanan maçlarda, 28 ilden 93 takım ve toplamda bin 395 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yedi gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada dereceye giren takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde birinciliği Afyonkarahisar Spor Lisesi alırken ikinciliği Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi, üçüncülüğü Gaziantep Nizip Spor Lisesi, dördüncülüğü ise Muş Spor Lisesi elde etti. Kızlar kategorisinde ise şampiyonluğu Amasya Suluova Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi, ikinciliği Muş Spor Lisesi, üçüncülüğü Gaziantep Nizip Spor Lisesi, dördüncülüğü ise Kocaeli Gebze Anadolu Lisesi aldı. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından takdim edildi. - DENİZLİ