Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli\'de başlıyor

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Kriket U-19 Türkiye Şampiyonası 18-26 Aralık 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Dört ayrı sahada oynanacak şampiyonaya, Türkiye geneli 12 ilden 21 takım, toplamda 305 sporcunun katılması bekleniyor.

Denizli'de farklı branşlarda ulusal spor organizasyonları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu koordinesinde düzenlenen U-19 Kriket Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı. 18-26 Aralık 2024 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kriket U-19 Türkiye Şampiyonası, Kızlar ve Erkekler kategorisinde dört ayrı sahada yapılacak.

21 takımdan 305 sporcu Denizli'ye geliyor

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği şampiyonada T-20 kategorisinde 21 takımdan 305 sporcu mücadele edecek. Teknik toplantısı 17 Aralık Salı günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda yapılacak şampiyonada müsabakalar; Başkarcı Şehit Sami Er Stadyumu, Kınıklı Spor Kompleksi Futbol Sahası, Akköy Futbol Sahası ve Akvadi Futbol Sahası'nda oynanacak.

"Gelişmekte olan spor branşlarını destekliyoruz"

Yarışmalara ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde şampiyona için geri sayım başladı. Kriket gibi gelişmekte olan spor branşlarını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 9 gün sürecek şampiyona için Denizli'ye gelecek tüm takımlara ve sporculara başarılar dileyen İlman, güzel bir şampiyona olmasını diledi. - DENİZLİ