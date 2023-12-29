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Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından ülkeye dönmeye çalışan iki takımın uçaklarının kalkmasına Suudi yetkililerin izin vermediği öğrenildi. Suudi yetkililer, Galatasaray'ın özel uçağının kalkışına ret vererek hava trafiği bahanesiyle engelledi.

Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin Türkiye\'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
29.12.2023 - 23:14,  Güncelleme: 23:18
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından ülkeye dönmeye çalışan iki takımın uçaklarının kalkmasına Suudi yetkililerin izin vermediği öğrenildi.

DEV FİNAL İPTAL OLDU

Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz nedeniyle iptal oldu.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL YAŞANDI

Her iki takımın da sahaya Atatürk pankartı ve ısınma tişörtleri ile çıkmak istemesine Suudi yetkililerden olumsuz yanıt gelince, başlama düdüğü çalmadı. Galatasaray ve Fenerbahçe, isteklerinin kabul edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını belirtirken, Suudi Arabistan'ın geri adım atmaması maçın iptaline neden oldu.

ÖZEL UÇAĞIN KALKMASINA ENGEL OLDULAR

Bunun üzerine Türkiye'ye geri dönmek için havalimanına giden Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerinin uçaklarının kalkışına izin verilmediği öğrenildi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Sözcü TV canlı yayınında ''Suudi yetkililer Galatasaray'ın 00.10'daki özel uçağının kalkışına ret verdi. Sarı kırmızılı takım Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye özel uçakla dönmek istedi. Ancak bu girişim Suudi yetkililer tarafından hava trafiği bahane gösterilerek engellendi. Galatasaray kafilesi THY'ye ait tarifeli uçak ile gelmenin planlarını yapmaya başladı" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Enis Demirağ: Rahmetli dedem ATATÜRK le birlikte savaşmış derdiki hayatın boyunca şunu unutma ayıdan post Araplardan dost olmaz diye İngilizlerle birlik oldular bizleri sırtımızdan vurdular hainler derdi Yanıtla 238 47
  • Ahmet yilmaz: Terörist suudi Arabistan Yanıtla 189 26
  • XYZ: Bak kralınız ölünce 3 gün milli yas tutacagız, yeminle. Gonder çocuklari! Yanıtla 0 0

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