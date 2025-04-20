Kriz git gide büyüyor! Immobile'den gece yarısı Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım - Son Dakika
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Kriz git gide büyüyor! Immobile'den gece yarısı Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

Kriz git gide büyüyor! Immobile\'den gece yarısı Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği ve son Göztepe maçını yedek kulübesinde tamamlayan Ciro Immobile, karşılaşma sonrasında gece yarısında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altın Ayakkabı ödülü ile fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki forvet, ''Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı'' ifadelerini kullandı.

20.04.2025 14:17
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Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda 35 yaşındaki İtalyan golcüyle yollarını ayırmak istiyor.Başkan Serdal Adalı, hafta içinde katıldığı canlı yayında tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti. Bu gelişmenin ardından açıklama yapan Immobile, Göztepe karşılaşması sonrasında dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

ALTIN AYAKKABISINI PAYLAŞTI

Bu gelişmelerin ardından İtalyan golcü, Göztepe maçını yedek kulübesinde tamamladı. Immobile, bu karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı. Immobile, bu paylaşımında, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" ifadelerine yer verdi.

Kriz git gide büyüyor! Immobile'den gece yarısı Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım

BAŞKAN ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Immobile için, "3 futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. 8 olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz" demişti.

IMMOBILE'DEN ADALI'YA CEVAP GİBİ PAYLAŞIM

Immobile ise daha sonra sosyal medya hesabından başkan Serdal Adalı'ya cevap niteliğinde bir açıklama yapmıştı. İtalyan golcü, siyah-beyazlı formayla ligde kalan haftalarda ve gelecek sezon mücadele etmek için motive olduğunu açıklamıştı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasının kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullanmıştı.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayı 36 maçta giydi. Immobile, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. 35 yaşındaki İtalyan golcünün takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Ciro Immobile, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kriz git gide büyüyor! Immobile'den gece yarısı Beşiktaşlıları kızdıracak paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Talat Yelbuz:
    EY 8TAŞ EZİKLERI BIR GALATASARAY MACINDA 2 GOL ATTI DIYE BUNU DUNYANIN EN IYI 5 GOLCÜSUNDEN BIRI ILAN ETMISTINIZ. BIZDE DEDIK KI KIMSE SOZLESMESI DEVAM EDEN FUTBCUYU SIZE BEDAVA VERMEZ, SIZE IYI ITELEDILER DEDIK 22 20 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu adamın hiç kabahati yok asıl suçlu senelik 10 milyon euro verip transfer edende !!! 35 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    Adam zaten 35 yaşında elecek sezonda 250 milyon lira para alacak neden gitsin Bu parayı başka nereden alacak 27 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    sizin tek kutsaliniz para forma degil para neredeyse kutsaliniz o olur . gunumuzde senin gibi milyarlar var 11 0 Yanıtla
  • Tayfun TAŞKIN:
    Ciro Immobile bütün sezon doğru dürüst top oynamadın yedek kalınca mı gençken aldığın altın ayakkabı geldi aklına.Bize tatile gelmişsin.Şimdi çakallık yapıp kendini kovdurup bir sezon top oynamadan BJK'den tüm paralarını alıp gitmenin derdindesin diye düşünüyorum. 7 1 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    senin bi suçun yok yattığın yerden paranı al…altın ayakkabınıda anayıkına sok… 5 1 Yanıtla
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