Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
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Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Kula\'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası\'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ilk gruplarda dereceye giren sporcular, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi. Şampiyonada 18 ilden 211 sporcu mücadele etti.

22.06.2024 16:59
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Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ilk gruplarda dereceye giren sporcular belli oldu. Yıldızlar altın nokta, yıldız kızlar röle, küçük kızlar basamak, küçük kızlar röle, yıldız erkekler röle, küçük erkekler basamak ve küçük erkekler röle kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

Kula Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü organizesinde Kula'da düzenlenen ve 18 ilden 98 kız ve 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katıldığı Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nın ilk etabı geride kaldı. Düzenlenen müsabakalarda kulüp ve kendilerini temsil eden sporcular, başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Her biri birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda yıldız kızlar altın nokta kategorisinde Mersin'den katılan Fatma Gün birinci, Behiye Azra Kunt ikinci, Çorum'dan katılan Buğlem Kabasakal ve yine Mersin'den katılan Hurinaz Öpçin üçüncü oldu. Yıldız kızlar röle kategorisinde Bingöl'den katılan Zilan Atila ve Sinem Vargın birinci, Mersin'den katılan Sedanur Öksüz ve Selime Buse Kasapoğlu ikinci, Uşak'tan katılan Zekiye Kopaç ve Senanur Güneş ile Mersin'den katılan Behiye Azra Kunt ve Fatma Gün üçüncü oldu. Küçük kızlar basamak kategorisinde Manisa temsilcisi Gülnur Kulluk birinci, Uşak'tan katılan Filiz Apar ikinci, Mersin'den katılan Nilda Kutlay ve Iğdır'dan katılan Hande Aktaş üçüncü oldu. Küçük kızlar röle kategorisinde Mersin'den katılan Nilda Kutlay ile Bingöl'den katılan Havva Kan birinci, Manisa temsilcileri Gülnur Kulluk ve Hatice Kübra Sağat ikinci, Uşak'tan katılan Filiz Alpar, Kırıkkale'den katılan Şirinay Elri ve Mersin'den katılan Selen Dinii ve Şengül Baykara üçüncü oldu. Yıldız erkekler röle kategorisinde ise Mersin'den katılan Yasin Aksaç ve Ahmet Can Erdeveci birinci, Kilis'ten katılan Şükrü Eroğlu ve Metin Eroğlu ikinci, Uşak'tan katılan Aydın Ayaydın ve Muhammet Emir Koçak ile Diyarbakır'dan katılan Süleyman Bayındır ve Enes Batuce üçüncü oldu. Küçük erkekler basamak kategorisinde Uşak'tan katılan Ferhat Elma birinci, Siirt'ten katılan Mustafa Gültekin ikinci, Manisa temsilcisi Ramazan Gencer ve Mersin'den katılan Hasan Kuş üçüncü oldu. Küçük erkekler röle kategorisinde ise Çorum'dan katılan Doğa Çağın Çıtak ile Siirt'ten katılan Mustafa Gültekin birinci, Uşak'tan katılan Ferhat Elma ve Yasin Ece ikinci, Manisa temsilcileri Kaan Demir ile Ramazan Gencer ve Elazığ'dan katılan Miraç Atlı ile Taha Gülmez üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara Türkiye Bocce Bowling Federasyon Asbaşkanı Faik Kapsız, Kula İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Ufuk Özlem, Gençlik Merkezi Müdürü Cem Bora Akıncı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu Genel Sekreteri Hasan Ali Şahin tarafından madalya ve ödülleri verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula'da düzenlenen Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi - Son Dakika
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