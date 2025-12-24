Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal - Son Dakika
Kulübü takımda kalacağını açıkladı! Fenerbahçe'de transfer iptal

24.12.2025 18:58
Haber Videosu

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın kulüpte kalacağını duyurdu. Kulübün açıklamasının ardından Hollandalı oyuncu da bir açıklama yaparak, ''Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!'' sözlerini sarf etti.

Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili bir açıklama yaptı.

VEERMAN PSV'DE KALIYOR

Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyurdu. Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da bir mesaj paylaşarak, "Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

ANLAŞILDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmelerin bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Behlül Çakar Behlül Çakar:
    kulübü bi arastırmış vazgeçmiş ahahahahhaha. BEŞİKTAŞ adamı madam yapar ;) 121 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    FENEV LILER ZAVALLLILAR HANI HOLLANDA NIN EN IYISINI ALDIYDINIZ 64 6 Yanıtla
  • Kenan Kenan:
    futbol oynamak isteyen fenere gelmez 47 6 Yanıtla
  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Yahu son dakika bu nasıl haber, tedesco bizzat transferi iptal etti, Türkiye de temaslı oyun oynanıyor, onun buraya alışması zaman alır faydalanamayiz demiş,ki bencede doğru bu arada, sizin yaptığınız habere bak ,her konuda anlaşılmıştı hem oyuncu hem kulüp ile hatta TD leri son kez maça çıkıyor demişti,gündemi basil takip ediyorsunuz birde habercilik yapıyorsunuz,biraz dikkat biraz özen yahu 11 35 Yanıtla
  • Mehmet Bey Mehmet Bey:
    kulüp ve oyuncu adının fbyle anılmasını istememiş gibi 21 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
