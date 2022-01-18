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Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı - Son Dakika

Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı

18.01.2022 22:31

Macaristan Milli Takımı ve Alman ekibi Freiburg'un formasını giyen Roland Sallai ateşi yaktı. 24 yaşındaki Macar futbolcu, Fenerbahçe'yi takibe aldı ve kulübün son paylaşımına 'Alev' emojisi bıraktı. Sallai, Fenerbahçeli Szalai'nin Macaristan'dan yakın arkadaşı.

Fenerbahçe'nin yapacağı ilk transfer belli oldu. Macaristan Milli Takımı ve Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen 24 yaşındaki Roland Sallai, Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberlerini resmen doğruladı.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı! Kulübün paylaşımına alev attı

ALEV BIRAKTI

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin "Altay maçı hazırlıklarını tamamladık" paylaşımına alev emojisi bıraktı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Roland Sallai'yi hemen araştırmaya başladı.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı! Kulübün paylaşımına alev attı

İTALYA VE ALMANYA DENEYİMİ VAR

1997 doğumlu futbolcu kariyerine Diosgyor'da başladı. 2016'da Puskas'tan Palermo'ya kiralandı. Bir sezon sonra 2 milyon euroya APOEL Nikosia'ya transfer oldu. 2018'de ise 4,5 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg'a transfer oldu.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı! Kulübün paylaşımına alev attı

HER YERDE OYNAYABİLİYOR

1,82'lik kanat oyuncusu her iki ayağını da etkili kullanabiliyor. Esas bölgesi hücumun sağ tarafı. On numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Macaristan'ın tüm yaş kategorilerinde görev yaptı. A Milli Takım'da ise 30 maçta şans bulup, 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı! Kulübün paylaşımına alev attı

ROGON OYUNCUSU

Fenerbahçe'de forma giyen pek çok futbolcu gibi Sallai de Rogon şirketinin futbolcusu. Bu sezon 16 maçta 1 gol atıp 1 asist yapan Sallai, performansıyla da kuşku yarattı. Transferin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

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Fenerbahçe, Macaristan, Freiburg, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı - Son Dakika
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