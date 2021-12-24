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Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar

24.12.2021 17:59

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Yukatel Kayserispor maçının ardından sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürümesinin, haksızlık ve adaletsizle karşı olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün Yukatel Kayserispor maçının ardından sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürümesinin, haksızlık ve adaletsizle karşı olduğunu söyledi.

Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'daki ofisinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaptığı davranışın doğru olmadığını dile getiren Gevrek, "Dünkü maçta yaşanan olayda tepkim sadece Hüseyin Göçek'e değildi. Benim sahaya inişim, tepkim bir haksızlığa, adaletsizliğe karşıydı. Bu haksızlık, bu adaletsizlik maalesef sadece dünkü maçta değil, önceki karşılaşmalarda da vardı. Daha önce bir şey söylemedik, konuşmadık. Demek ki sesimizi duyurmak için sahaya inmemiz gerekiyormuş." diye konuştu.

Türk futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında en çok hakemlerin tartışıldığını anlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, "Ben ceza alacağımı biliyorum ama benim aldığım ceza kadar, acaba onlar ceza alacak mı? Tabii ki hatadır olacak ama bu hatanın bedeli kimse ödemiyor. Maalesef biz camialar ve takımlar olarak ödüyoruz. Bu haksızlığın, adaletsizliğin ve sistemin bir an önce değişmesi, düzeltilmesi, temizlenmesi lazım. Maalesef 20 yıldır kaç başkan, federasyon yönetimi değişti ama hakemlerden değişen yok. Aynı sistem devam ediyor. Artık bu sistemin adaletli olması lazım." ifadelerini kullandı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor maçında VAR olarak görev yapan Volkan Bayarslan'a 19. haftada maç verildiğini belirten Adil Gevrek, "Bugün VAR olan hakeme maç verilmiş. Bu daha büyük skandal. Asıl suçlu olan hakem o." şeklinde görüş belirtti.

Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yaşanan olayı konuştuğunu anlatarak, "Federasyon Başkanı, gerekeni yapacağını söyledi. Yapmış, çok güzel yapmış. VAR'daki hakeme maç vermiş. Süper Lig'de iyi oynarız kötü oynarız, puan alırız almayız, düşeriz çıkarız önemli değil ama biz adaletli bir şekilde olmasını istiyoruz. Malatya'nın hakkını bundan sonra da her gün, her anlamda savunacağız ve her yerde de konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de 18. hafta sonunda 15 puanla 18. sırada bulunan Malatya temsilcisinin başkanı, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu takım düşmeyecek. Dün akşam gördüğüm tabloya göre söylüyorum. Ben de sonuna kadar hem takımımın haklarını savunmak hem de Türk futbolunun daha şeffaf olması ve adaletli yönetilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli gerekirse hem Malatya hem de Türk futbolu için ben öderim. Ne ceza alacağımı da biliyorum. Bu bedeli bundan sonra da ödemeye hazırım. Malatyaspor camiası olarak asla susmayacağım."

Başkan Gevrek, sahaya girişinin hakemi dövmek amaçlı algılandığını ancak sözlü tepki göstermek istediğini, şiddet uygulama niyeti olmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar

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Ahmet Ağaoğlu, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından yaşanan olaylar - Son Dakika
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