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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Halil Umut Meler'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Halil Umut Meler'i ziyaret etti

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, hakem Halil Umut Meler'i, İzmir Selçuk'taki evinde ziyaret etti. Ali Koç, ziyaret sonrasında Meler'in durumunun iyi olduğunu ve doğru kararı zamanı geldiğinde vereceğini belirtti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Halil Umut Meler\'i ziyaret etti
16.12.2023 - 23:12,
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- Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, Halil Umut Meler'i ziyaret etti

İZMİR - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, hakem Halil Umut Meler'i, İzmir Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

Kulüpler Birliği Vakfı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç, beraberindeki heyetle birlikte, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir Selçuk'taki evinde ziyaret etti. İzmir'e özel bir uçakla gelen Ali Koç ve beraberindeki heyet, Meler'in evinde bir süre misafir olduktan sonra İstanbul'a dönmek için çıkış yaptı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Geçmiş olsun ziyaretine geldik. Geçmiş olsun demeye gelmenin reklamı olmaz. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hocamızın durumunu gayet iyi bulduk. Herhalde her geçen gün daha da iyi hale gider. Maçlara çıkma konusunda zamanı gelince kendisi doğru kararı verecektir. Kolay değil, daha birkaç gün geçti ve bu işin ilacı da zaman. Eminim doğru ve sağlıklı kararı zamanı gelince verecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Kulüpler Birliği Vakfı, Halil Umut Meler, Faruk Koca, İzmir, Son Dakika

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