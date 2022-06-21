Vakfın mevcut başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , daha önce yaptığı açıklamada bu görevini bırakacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurul toplantısı başladı - Son Dakika

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