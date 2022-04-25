Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar - Son Dakika
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Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar

25.04.2022 19:03
Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar

Süper Lig'de küme düşmesi netleşen Göztepe, artık devir işlerine odaklanmış durumda. Danimarka'da Midtjylland, İngiltere'de Brentford ve Southampton kulüplerini yöneten Ramus Ankersen'in Göztepe'yi satın almaya çok yakın olduğu kulislerde konuşuluyor.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 5 sezonluk macerasının ardından resmen küme düşen Göztepe artık tamamen devir işlemlerine odaklandı.

Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! İmzalar atılırsa dünyaya açılacaklar

İZMİR'E GELMİŞTİ

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi. Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti. Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti Danimarkalı iş insanın önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! İmzalar atılırsa dünyaya açılacaklar

SEPİL'İN DE GÖNLÜ VAR

Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi. Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi. Yönetimin kulüp devredilene kadar ise kadro yapılanmasına devam etmesi bekleniyor. Daha önce Ndiaye'yi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise Cincinnati'ye sezon bitmeden satıp gelir elde eden Göztepe'nin Atınç, İrfan Can ve Halil transferinde de kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor Göztepe devir için Ankersen'i bekliyor Göztepe devir için Ankersen'i bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Midtjylland, Danimarka, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar - Son Dakika


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