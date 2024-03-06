Salon: Ünye
Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı
Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )
Setler: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15
Süre: 141 dakika (30, 28, 30, 31, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 yendi.
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'e benzerliği ile dikkat çeken bir garsonun o anları sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, birbirinden komik yorumlarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin tüm spor branşlarında hedeflerine başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirterek, "Hedef de 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah bu ülkenin sporcuları, Paris'te bu bayrağı göndere çektirecek." dedi. Bakan Bak, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışında konuştu.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 94 yıl önce Burdur'a yaptığı ziyareti anmak için düzenlenen törenlerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenine Burdur Valisi, Garnizon Komutanı, il protokolü, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Törenlerde öğrenciler tarafından bayrak sunuldu ve Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.
FIFA, 27 Şubat tarihinden itibaren Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı uygulayacak. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtığı davalar sonucunda alacaklarını ödemeyen kulüp, transfer tahtasını açmak için ödemeleri yapacak.
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