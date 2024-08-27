Kütahya\'da Gençlik ve Spor Festivali Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Spor

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi tarafından 2024 Hareketlilik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali, Zafer Meydanı'nda gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, festivale katılarak etkinlikler hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'den bilgi aldı. Sporcularla bir araya gelen Vali Işın, masa tenisi, dart ve tenis gibi spor dallarında gençlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.Gençler, festival boyunca çeşitli spor ve eğlence aktiviteleriyle dolu dolu vakit geçirdi. Etkinlikler, sağlıklı yaşamı teşvik etmek, gençleri spora yönlendirmek ve onların sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. Aynı zamanda şehirdeki spor kültürünü ve gençlik faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen festivalde, masa tenisi, tenis, dövüş sporları, dart, curling gibi birçok spor branşı tanıtıldı.

Festival, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenerek büyük bir coşkuya sahne oldu. Vali Işın'a, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'da eşlik etti. - KÜTAHYA