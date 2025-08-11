Kütahya Futbol Zirvesi\'nde Yılın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kütahya Futbol Zirvesi, Dumlupınar Yurdu'nda düzenlenen etkinlikle adeta bir futbol şölenine dönüştü.

Kütahya Alt Ligler iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, "Yılın Enleri" ödülleri sahiplerini buldu. Alkışlar eşliğinde takdim edilen ödüllerin ardından, Kütahya'da futbola ve spora emek veren önemli isimlerle keyifli ve unutulmaz bir söyleşi yapıldı.

Etkinliğe; AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Valiliği Özel Kalem Müdürü Hüsamettin Aydın ve Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanı Osman Altınkaya katıldı.

Gece boyunca futbolun ve sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. - KÜTAHYA