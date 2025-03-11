Kütahya OSB Lisesi'nden Spor Başarıları - Son Dakika
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Kütahya OSB Lisesi'nden Spor Başarıları

Kütahya OSB Lisesi\'nden Spor Başarıları

Kütahya OSB Lisesi öğrencileri, kick boks ve güreşte Türkiye çapında önemli dereceler elde etti.

11.03.2025 11:53
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye genelinde düzenlenen spor müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Ordu'da gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Ahmet Kocaman, Kick Boks Light branşında Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Ayrıca, Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda Kütahya birincisi olan 9'uncu sınıf öğrencisi İbrahim Sönmez, Bilecik'te düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda üçüncü olmayı başardı.

Başarılarından dolayı öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Ali Kesgin, Okul Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Arslan da katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencileri, ailelerini, okul yönetimini ve antrenörlerini tebrik ederek, öğrencilerin spor alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca, sporun eğitim hayatındaki önemine vurgu yaparak, başarılı öğrencilerin her zaman destekleneceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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