Başkan Eyüp Kahveci ve Vali Musa Işın'dan Kütahyaspor'a tebrik

15.02.2026 10:49  Güncelleme: 10:59
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kütahyaspor, Eskişehir Anadoluspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Kütahya'nın Belediye Başkanı ve Vali'si, takımın başarısını tebrik etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve Eskişehir Anadoluspor karşısında 3 puan alan Kütahyaspor için Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Vali Musa Işın tebrik mesajı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor'un sahaya şehrin sevgisiyle çıktığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Sahaya şehrimizin sevgisiyle çıkan, liderliğini başarılarıyla perçinleyen Kütahyaspor'umuzun mücadelesine, taraftarımızla birlikte ortak olduk. Bu güzel günde bizlere büyük bir sevinç yaşatan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Taraftarımızın coşkusu ve desteğiyle kenetlenen Kütahyaspor'umuzun, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Şehrimizin markası olan Kütahyaspor'umuzun daima destekçisi olacağız. Bu sene şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız."

"Hedefine emin adımlarla ilerliyor"

Öte yandan Musa Işın da karşılaşma sonrası bir tebrik mesajı yayımlayarak, Kütahyaspor'un Eskişehir Anadoluspor karşısında elde ettiği galibiyete dikkat çekti. Vali Işın mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskişehir Anadoluspor Kulübü karşısında ortaya koyduğu disiplinli oyun, yüksek mücadele gücü ve sahadaki kararlı duruşuyla 1-0'lık önemli bir galibiyet elde eden Kütahyaspor'umuzu yürekten tebrik ediyorum. Şehrimizi başarıyla temsil eden, sahada azim ve inançla mücadele eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve kulüp yönetimimizi kutluyor; her zaman takımının yanında olan büyük Kütahyaspor taraftarına teşekkür ediyorum. Bu anlamlı galibiyetin, takımımızın hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine vesile olmasını temenni ediyor, Mavi-Şimşekler'e kalan maçlarda üstün başarılar diliyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Eskişehir, Belediye, Kütahya, Valilik, Futbol, Spor, Son Dakika

