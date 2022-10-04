KKTC'de "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı - Son Dakika
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KKTC'de "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı

04.10.2022 12:28
KKTC'de "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı.

Lefkoşa'daki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hızır Aktaş, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Konuksever ile diğer davetliler katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de çok başarılı sporcuların olduğunu ve bu sporcuların, doğru eğitim ve kişilerle buluştuklarında büyük başarılar elde edeceklerini kaydetti.

Özellikle son dönemde kendi gayretleriyle dünya çapında ön plana çıkan Kıbrıs Türkü sporcuların olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, KKTC'deki genç sporcuların Türkiye'deki turnuvalarda da başarılar elde ettiğini, bunun da gurur verici olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Sportif Yetenek Taraması Projesi ile yapılacak taramalarla, sporculara doğru bir eğitim ve imkanlar sunmamız halinde, geleceğin çok nitelikli sporcularını Türk dünyasına kazandırmış olabiliriz." dedi.

Bu topraklardan çıkan sporcuların başarılı olmalarını hedeflediklerini belirten Çavuşoğlu, KKTC'li sporcuların, ana vatan Türkiye üzerinden dünyaya açılmasının önemini vurguladı.

"Sportif Yetenek Taraması Projesi Türkiye'de 2018'de başladı"

Tekçam, 1 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü'nün imzalandığını hatırlatarak bu kapsamda birçok proje başlığının öne çıktığını belirtti.

"11 adet spor tesisi ve altyapı yatırımları başladı, inşallah önümüzdeki günlerde bu spor tesislerinin inşa süreçleri de başlayacak." diyen Tekçam, yaz tatili sürecinde 2 bin kadar Kıbrıs Türkü gencin Türkiye'deki eğitim kamplarına katıldıklarını söyledi.

Tekçam, Sportif Yetenek Taraması Projesi'nin Türkiye'de 2018'de başladığını ve başarıyla devam ettiğini belirterek bu başarının bu defa da KKTC'ye taşındığını kaydetti.

İlkokul 4. sınıflar için başlayacak bu projenin, hem yeteneklerin keşfedilmesi hem de sporun daha geniş kitlelere yayılması için bir aşama olacağına inandığını ifade eden Tekçam, projeye emek veren KKTC Eğitim Bakanlığı yetkililerine de teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden KKTC'ye gelen heyet, 4-8 Ekim 2022 tarihlerinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Beden Eğitimi öğretmenlerine Sportif Yetenek Taraması Projesi ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verecek.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, gençlik, Türkiye, Kıbrıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KKTC'de 'Sportif Yetenek Taraması Projesi' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı - Son Dakika
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