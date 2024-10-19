Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, -
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı
KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
TÜRK HAVA YOLLARI: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)
SETLER: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25
SÜRE: 119 dakika (33, 35, 29, 22)
Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Kuzeyboru, THY'ye 3-1 Yenildi - Son Dakika
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