KYGM Spor Oyunları'nda 7 ilin öğrencileri bir araya geldi - Son Dakika
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Spor

KYGM Spor Oyunları'nda 7 ilin öğrencileri bir araya geldi

KYGM Spor Oyunları\'nda 7 ilin öğrencileri bir araya geldi

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Balıkesir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Kırklareli, Burdur ve Kocaeli illerinden 150 öğrenci bir araya geldi. Organizasyon kapsamında yapılan spor müsabakaları sonucunda İstanbul birinci, Düzce ikinci, Kocaeli üçüncü ve Kırklareli dördüncü oldu.

04.05.2024 09:24
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Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonda Balıkesir, İstanbul, Bursa, Zonguldak, Kırklareli, Burdur ve Kocaeli illerinden 150 öğrenci bir araya geldi. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki açılış seremonisiyle başlayan organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Ayrıca, organizasyon dahilinde tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ilimizi tanıtıcı tematik bir gezi düzenlendi. Gençler, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'in tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Şehirde düzenlenen spor kampı, ateşin sıcaklığı ve müziğin ritmiyle renklendi. Hem spor yapmanın keyfini çıkaran gençler, hem de sohbetlerin ve güzel anların paylaşıldığı unutulmaz bir akşam yaşadı.

Sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri ve organizasyonların bu etkileri arttırmasındaki önemine değinen İl Müdürü Adem Özalp," Sporun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda dostlukları, rekabeti ve dayanışmayı da simgeliyor. Gençlerin fiziksel sağlıklarını desteklemek ve sosyal etkileşimlerini artırmak için spor organizasyonları bu büyük önem arz ediyor. KYGM Spor Oyunları, gençleri spor yapmaya teşvik ederken fair-play ruhunu da pekiştiriyor. Şehir dışından gelen sporcuların katıldığı etkinlikler de, Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'in güzelliklerini keşfetmelerine ve yeni dostluklar kurmalarına yardımcı oluyor. Gelecekte de bu tür etkinliklerin düzenlenmeye devam etmesiyle, gençler sporla daha fazla iç içe olacak ve şehirlerarası dostluklar güçlenecektir. Katılımcı öğrencilere ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sporun ve gençlerin geleceğe olan katkılarının devam etmesini temenni ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar ödüllerin sahibi oldu.

Sonuçlar ise şöyle: 1'nci İstanbul, 2'inci Düzce, 3'üncü Kocaeli, 4'üncü de Kırklareli takımı oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor KYGM Spor Oyunları'nda 7 ilin öğrencileri bir araya geldi - Son Dakika

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