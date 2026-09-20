L\'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul\'da 3. kez 1822 sporcuyla düzenlendi

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Tour de France'ın resmi serisi L'Etape Türkiye by Tour de France, 3. kez İstanbul'da gerçekleştirildi. 23 ülkeden 1822 sporcunun katıldığı organizasyonda 97,6 kilometrelik uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda Gökçe Demirsoy, 41,3 kilometrelik kısa parkurda ise erkeklerde Recep Ünalan, kadınlarda Aylin Yüce şampiyonluğa ulaştı.

L'Etape Türkiye by Tour de France 2026'nın startı; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Yücel Çelik, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Turizm Geliştirme Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler, A.S.O. Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Mathieu Clanchin, L'Etape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ve milli bisikletçi Ahmet Örken'in katılımıyla verildi.

Tour de France ruhu İstanbul'un iki kıtasında yaşandı

Ümraniye Anadolu Millet Bahçesi'nden başlayan yarışta sporcular, İstanbul'un ormanlık alanlarından kıyı yollarına, Boğaz çevresinden köprü geçişine uzanan parkurlarda dayanıklılık, hız ve strateji mücadelesi verdi. Uzun parkurda 97,6 kilometrelik zorlu rota, kısa parkurda ise 41,3 kilometrelik parkur bisikletçilerin performansını sınadı. Uzun ve kısa parkurların yanı sıra 31,40 kilometrelik Kıtalararası Deneyim Parkuru da bisiklet tutkunlarını İstanbul'un eşsiz coğrafyasında bir araya getirdi.

Chris Froome'un katılımı uluslararası dikkat çekti

L'Etape Türkiye by Tour de France 2026'nın en dikkat çekici isimlerinden biri, bisiklet tarihinin en önemli sporcularından Chris Froome oldu. Kariyerinde 4 Tour de France, 2 Vuelta a Espana ve bir Giro d'Italia zaferi bulunan Froome, 3 Grand Tour'un tamamını kazanmış seçkin bisikletçiler arasında yer alıyor. Britanyalı şampiyonun İstanbul'da organizasyonda olması, L'Etape Türkiye'nin uluslararası bisiklet dünyasındaki görünürlüğünü güçlendirdi.

COP31'in iklim eylemi mesajı L'Etape Türkiye'de bisiklet dünyasıyla buluştu

Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya'da düzenlenecek COP31'in ortak iklim eylemi mesajı, L'Etape Türkiye by Tour de France aracılığıyla bisiklet dünyasıyla buluştu. 20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda, farklı ülkelerden bisikletçileri aynı parkurda buluşturan uluslararası yapının gücüyle 'İklim için aynı takımdayız. Değişim için pedallıyoruz' mesajı öne çıkarılırken, COP31'in ortak sorumluluk ve birlikte hareket etme çağrısı sporun birleştirici gücü üzerinden geniş kitlelere taşındı.

Şampiyonlar belli oldu

Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, 02: 35: 31 derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçti. Kadınlarda ise Gökçe Demirsoy, 02: 57: 03 derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Kısa parkurda erkeklerde Recep Ünalan, 01: 03: 09 derecesiyle birinciliği elde ederken, kadınlarda Aylin Yüce, 01: 07: 34 derecesiyle günün kazananı oldu.

Uzun Parkur Erkekler - 97,6 km

Ömer Cumhur Boyraz - Boyraz Cycling Academy - 02: 35: 31

Martin Stefanov - Blue Rocks - 02: 35: 32

Peter Dashev - Ferdi - 02: 35: 32

Uzun Parkur Kadınlar - 97,6 km

Gökçe Demirsoy - Ferdi - 02: 57: 03

Züleyha Dikbaş - BikePedia Racing Team - 03: 01: 33

Şeniz Pamuk - Team ISS Academy - 03: 02: 56

Kısa Parkur Erkekler - 41,3 km

Recep Ünalan - Team ISS Academy - 01: 03: 09

Cengiz Güner - BikePedia Racing Team - 01: 03: 09

Murat Uslu - Büyükçekmece Bisiklet Kulübü - 01: 03: 09

Kısa Parkur Kadınlar - 41,3 km

Aylin Yüce - Büyükçekmece Bisiklet Kulübü - 01: 07: 34

Zale Karakaş - Team ISS Academy - 01: 16: 10

Özger Sınar - Ferdi- 01: 17: 46

İstanbul yollarında Tour de France mayoları sahiplerini buldu

L'Etape Türkiye by Tour de France'da Tour de France'ın ikonik mayoları da sahiplerini buldu. Genel klasman liderlerine verilen 'Sarı Mayo', sprint klasmanında öne çıkan sporculara verilen 'Yeşil Mayo', tırmanış performansının liderlerine takdim edilen 'Benekli Mayo' ve 25 yaş altı sporcuların mücadelesini simgeleyen 'Beyaz Mayo', yarışın farklı klasmanlarında başarı gösteren bisikletçilere verildi.

Sarı Mayo/ Erkekler: Ömer Cumhur Boyraz

Sarı Mayo/ Kadınlar: Gökçe Demirsoy

Yeşil Mayo/ Erkekler: Erkan Güngör

Yeşil Mayo/ Kadınlar: Gökçe Demirsoy

Benekli Mayo/ Erkekler: Petar Dashev

Benekli Mayo/ Kadınlar: Şeniz Pamuk

Beyaz Mayo/ Erkekler: Lev Kocherov

Beyaz Mayo/ Kadınlar: Fatemeh Yousefi

Ödül töreni yapıldı

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Yanık, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Seyda Dursun, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler ve Tour de France şampiyonu Chris Froome tarafından kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.