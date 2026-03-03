Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi - Son Dakika
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
03.03.2026 08:09
Haberin Videosunu İzleyin
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Haber Videosu

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian hakkındaki ilişki iddiaları devam ederken, ikili Arizona'da birlikte görüntülendi. Ancak, taraflardan iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Lewis Hamilton ile Kim Kardashian hakkında çıkan ilişki iddiaları gündemdeki yerini korurken, ikilinin bir kez daha birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

ROMANTİK KAÇAMAK İDDİASI

Hamilton ve Kardashian'ın ilk olarak Birleşik Krallık'ın Oxfordshire bölgesindeki Estelle Manor'da romantik bir kaçamakta görüldükleri iddia edilmişti. Geçtiğimiz ay ise Super Bowl LX kapsamında San Francisco'da yan yana otururken objektiflere yansımışlardı.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

BU KEZ ARİZONA'DA GÖRÜLDÜLER

TMZ'nin haberine göre ikili, Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde Arizona'da birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan videoda, yedi kez dünya şampiyonu pilot ile Amerikalı modelin Lake Powell yakınlarında araçlarına doğru yürüdükleri görüldü. Taraflardan ilişki iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Ceylan Murat Ceylan:
    gerçekten son zamanların en önemli haberiydi... 25 1 Yanıtla
  • Sınan uste Sınan uste:
    en önemli haber bu ya 2 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    kim bu ya 2 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    basmaya devam 1 0 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    İnsanı meraktan çatlatırlar. Söyleseler ne olur sanki. ??Yahu kim bunlar. Uygunsuz halleri ne diye ifşalayıp duruyorsunuz. Pabucumun ünlendirilmişlerini. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi
