Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Lewis Hamilton ile Kim Kardashian hakkında çıkan ilişki iddiaları gündemdeki yerini korurken, ikilinin bir kez daha birlikte görüntülendiği öne sürüldü.
Hamilton ve Kardashian'ın ilk olarak Birleşik Krallık'ın Oxfordshire bölgesindeki Estelle Manor'da romantik bir kaçamakta görüldükleri iddia edilmişti. Geçtiğimiz ay ise Super Bowl LX kapsamında San Francisco'da yan yana otururken objektiflere yansımışlardı.
TMZ'nin haberine göre ikili, Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde Arizona'da birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan videoda, yedi kez dünya şampiyonu pilot ile Amerikalı modelin Lake Powell yakınlarında araçlarına doğru yürüdükleri görüldü. Taraflardan ilişki iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi.
