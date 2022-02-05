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Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

05.02.2022 18:00
Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü Visca kaydetti. Art arda 5 maçını kazanan Kasımpaşa, lidere takıldı.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Bordo-Mavililer taraftarının yoğun desteğiyle ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

VİSCA AÇILDI

Geçen hafta Galatasaray maçında ilk golünü atan Visca, bu hafta da Kasımpaşa maçında galibiyet golünü kaydetti. 6. dakikada fileleri sarsan Visca, şık golle klasını konuşturdu.

KIRMIZI YAĞDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında iki takım gerildi. Trabzonspor'da Bruno Peres ve Kasımpaşa'da Valentin Eysseric kırmızı kart gördü. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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