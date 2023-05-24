Lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de takımın başına Erdal Güneş getirildi - Son Dakika
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Lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de takımın başına Erdal Güneş getirildi

24.05.2023 13:28

Deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen ve yeni sezon için dönüş başvurusu yapan Gaziantep FK'de teknik patronluğa Erdal Güneş getirildi. Güneş, Erol Bulut'un ayrılığı sonrası teknik sorumlu olarak Gaziantep FK'nin başında 3 maça çıkarken, 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilen takımlardan olan Gaziantep FK, yeni sezon için hamlelerini yapmaya başladı. Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu.

2 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Yeni sezonda Süper Lig'e dönmek için TFF'ye resmi başvuruda bulunan Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör olarak kulübümüzde uzun yıllardır başarıyla görev yapan, camiamızın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

3 MAÇTA 2 GALİBİYETİ VAR

Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Erdal Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı. Takımımız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçında teknik sorumlu olarak görev yapan Erdal Güneş ile birlikte iki galibiyet almayı başarmıştı. Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e yeni görevine hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şöyle:

Deprem felaketi sonrası lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de teknik direktörlüğe Erdal Güneş getirildi
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Deprem felaketi sonrası lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de teknik direktörlüğe Erdal Güneş getirildi Deprem felaketi sonrası lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de teknik direktörlüğe Erdal Güneş getirildi

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Son Dakika Spor Lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de takımın başına Erdal Güneş getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lige dönmeye hazırlanan Gaziantep FK'de takımın başına Erdal Güneş getirildi - Son Dakika
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