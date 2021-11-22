Gaziantep, Trabzonspor kalesine hücumda

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta hiç kaybetmedi. Trabzonspor, toplamda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

UĞURCAN VE HAMSIK YOK

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Uğurcan Çakır'ın yok. Sakatlığı olan Hamsik, riske edilmedi.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Arda, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Oğuz, Recep Niyaz, Doğan, Alexandru Maxim, Caulker, Kitsiou, Nouha Dicko.

EKSİKLER

Trabzonspor eksikler: Uğurcan Çakır, Hamsik, Bakasetas, Koita, Gervinho, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

Gaziantep eksikler: Kenan Özer, Börven, Muhammed Demir, Figueiredo, Ahmed El Messaoudi, İbrahim Pehlivan

CANLI ANLATIM

Dakika 19: GOL! Abdülkadir Ömür attı, Trabzonspor öne geçti! Sağ kanattan taç çizgisine yakın bölgeden kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı, direkt olarak kaleye giden top kaleci Günay'ın üzerinden sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 10: Bu dakikaya kadar maçın hakimi ve pozisyona giren taraf Gaziantep.

Dakika 9: Maxim ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı, savunmada Edgar Ie'ye çarpan top kornere gitti.

Dakika 8: Kitsiou ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan sağ ayağının üstüyle sert vurdu, yerden giden top yandan auta çıktı.

Dakika 6: Gaziantep FK'de Dicko, hakeme tepki olarak alkış yaptığı için sarı kart gördü.

Dakika 4: Dicko savunma arkasına sarkıp ceza sahasına girmek üzereyken Hugo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, oyun devam etti.

Dakika 1: Ceza sahası içi sağ çaprazında topu önünde bulan Maxim vuruşunu yaptı, top savunmadan geri geldi.