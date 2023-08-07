Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda oynanan Inter Miami-FC Dallas maçına Lionel Messi damga vurdu. Miami forması giyen Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 85. dakikasında attığı golle skoru 4-4'e getirdi ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Penaltılarda Inter Miami rakibini eleyerek çeyrek finale yükselirken Messi'nin performansı büyük sükse yarattı.
Inter Miami formasıyla adeta destansı bir başlangıç yapan Lionel Messi, ABD ekibinin formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol-1 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Miami'de gollerinin 2'sini frikikten attı.
Lionel Messi attığı gol sonrası sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Dünyaca ünlü futbolcu için 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.
Son Dakika › Spor › Lionel Messi, Inter Miami'nin zaferinde büyük rol oynadı - Son Dakika