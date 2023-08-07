Lionel Messi, Inter Miami'nin zaferinde büyük rol oynadı - Son Dakika
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Lionel Messi, Inter Miami'nin zaferinde büyük rol oynadı

07.08.2023 09:40

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda oynanan Inter Miami-FC Dallas maçında Lionel Messi'nin attığı golle skor 4-4'e gelerek mücadele penaltılara taşındı. Penaltılarda Inter Miami rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Messi'nin Inter Miami formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol-1 asistlik performansı büyük ilgi gördü. Attığı gol sonrası sosyal medyada 600 binden fazla paylaşım yapıldı.

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası'nda oynanan Inter Miami-FC Dallas maçına Lionel Messi damga vurdu. Miami forması giyen Arjantinli yıldız, karşılaşmanın 85. dakikasında attığı golle skoru 4-4'e getirdi ve mücadeleyi penaltılara taşıdı. Penaltılarda Inter Miami rakibini eleyerek çeyrek finale yükselirken Messi'nin performansı büyük sükse yarattı.

ŞİMDİDEN FRİKİKTEN 2 GOL ATTI

Inter Miami formasıyla adeta destansı bir başlangıç yapan Lionel Messi, ABD ekibinin formasıyla çıktığı 4 maçta 7 gol-1 asistlik katkı sağladı. Arjantinli yıldız, Miami'de gollerinin 2'sini frikikten attı.

600 BİNİN ÜZERİNDE PAYLAŞIM YAPTI

Lionel Messi attığı gol sonrası sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Dünyaca ünlü futbolcu için 600 binin üzerinde paylaşım yapıldı.

Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
Messi, Twitter gündeminde zirveye oturdu
Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
Messi mucizelerine devam ediyor! Son golü sonrası yapılan paylaşımlar 600 bini geçti
YORUMLAR
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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lionel Messi, Inter Miami'nin zaferinde büyük rol oynadı - Son Dakika
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