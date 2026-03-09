Liverpool'dan Galatasaray'a Saygı Dolu Mesajlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liverpool'dan Galatasaray'a Saygı Dolu Mesajlar

09.03.2026 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray'ı övgüyle anarak yarınki maça hazır olduklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak İngiltere temsilcisi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, sarı-kırmızılı takımın ileride çok hızlı oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Arne Slot ve oyunculardan Alexis Mac Allister, yarınki müsabaka öncesi maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı kaleci Alisson ve Federico Chiesa'nın durumlarına değinen Slot, "Federico, dün bizimle değildi. Sakatlığı devam ediyor. Alisson da antrenmanın sonlarına doğru bir rahatsızlık hissetti. Hem oyuncu hem ekip olarak hazır olmadığına karar verdik. Yarın bizimle olmayacak. Pazar günkü maçta bizimle olabilir ama yarın olmayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile daha önce oynadıklarını aktaran Hollandalı teknik adam, "Onlarla oynadıktan sonra takımı daha iyi tanıdık. Galatasaray'a büyük saygım var. Okan Buruk'a da büyük saygım var. Kendisi Galatasaray'da büyük başarılar elde etti. En son Beşiktaş'a karşı oynadılar. 10 kişi kalmalarına rağmen onları yendiler. Bu da mücadeleci olduklarını gösteriyor. Bu yüzden yarın çok iyi olmamız lazım. Geçen sefer oynadığımızda iki taraf arasında büyük bir fark yoktu. Çok yakın bir maçtı. Penaltı da durumu değiştirdi. Yarın çok iyi iki takım oynayacak." diye konuştu.

"Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sarı-kırmızılı taraftarların RAMS Park'ta rakip üzerinde inanılmaz bir baskı kurduğunu söyledi.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Slot, "Rakibimizin iyi oyuncuları var. Artık son 16 turuna kaldık. Bu turdaki tüm takımlar çok iyi. Galatasaray'a bu sezon hali hazırda kaybettik. Bu turda artık sahamızda da oynayacağız. Grup aşamasında onlara karşı sadece deplasmanda oynadık. Artık onlar da baskı hissedecek. Yine de onların taraftarı inanılmaz. Bunu hissettik. Buradaki atmosferi deneyimledik. Bu iyi bir şey. Taraftarlar, bizi inanılmaz bir şekilde ıslıkladı. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Çok farklı bir tecrübeydi. Bunun dışında sahada 11 tane çok iyi bir oyuncuya ve başarılı bir teknik adama karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.

Sağ bekte birçok farklı isme görev verdiklerini aktaran Slot, "Dominik Szoboszlai, sağ bekte başarılı oldu. Orta sahada da iyi oynadı. Elimde çok seçenek var. Sezon boyunca çok fazla seçeneğim olmadığı durumlar da olmuştu. Bizim için bu anlamda seçeneklerimizin olması iyi. Szoboszlai'yi, bek olarak kullanmak istersem bunu yapabilirim. Bu benim tercihime göre olur. Mecbur kaldığımızdan dolayı olmaz. Çok fazla maç oynadık. Sezon sonuna da yaklaştık. Bu dönemde elimizde ne kadar oyuncu varsa o kadar iyi olur." dedi.

"Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı"

Topa çok fazla sahip oldukları bir oyun oynadıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "İngiltere Premier Lig'de en çok topa sahip olan takım biziz. Bu durum oyun kurmakta başarılı olduğumuzun göstergesi. Çok fazla kontrataklara yakalanan bir takım değiliz. Topu ayağımızda tuttuğumuzda iyi organize olabiliyoruz. Galatasaray'ın çok fazla silahı var. Geçiş oyunları da silahlarından bir tanesi. Osimhen, buna iyi bir örnek. Çok iyi bitirici ve hava toplarında da iyi. Kendisi geçişlerde de iyi. Galatasaray'ın ilerdeki üç oyuncusu da çok hızlı. Özellikle Barış Alper Yılmaz, çok hızlıydı. Ona yetişemediğimiz anlar oldu. Galatasaray'ın ofansif anlamda tehlikeli oyuncuları var. Bu oyuncuları tanıyoruz. Karşı takımın avantajlarını bildiğimiz için bunlara hazırlık yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Liverpool'un başında 100. maçına çıkacağına değinen Slot, "Bundan gurur duyuyorum. Bazen hisler ve yaklaşımlar farklı olabiliyor. Yine de güzel bir dönem geçirdim. 100. maçımın son 16 turunda Galatasaray'a karşı olması güzel. Yarın oyuncuların ön planda olduğu bir maç olacak. Maçlarda her zaman sonucu belirleyen unsur, oyuncuların performansı olur. İyi oyunculara sahip olduğum için mutluyum. Hem geçen sene hem de bu sene iyi performanslar gösterdik." ifadelerini kullandı.

Osimhen'e karşı özel önlem aldıklarını anlatan Slot, "Her zaman iyi rakiplere karşı özel önlem alırız. Premier Lig'de sürekli iyi oyuncularla karşılaşıyoruz. Osimhen'i de buna örnek gösterebiliriz. Galatasaray'da çok iyi bir performans gösteriyor. Stoperlerimiz, daha önce ona karşı oynadı. Onu tanıyorlar. Ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Galatasaray'daki tek iyi oyuncu da o değil. Son 16 turunda takımınız tamamen hazır olması lazım." dedi.

Net şans bulmakta zaman zaman zorlandıklarını aktaran Hollandalı teknik adam, "Topa çok fazla sahip oluyoruz. Buna rağmen fazla net şans bulamıyoruz. Bu durum modern futbolda gittikçe zorlaşıyor. Birçok takım fiziksel olarak daha iyi hale geliyor. Aynı zamanda savunmada da daha iyi organize oluyorlar. Galatasaray ile geçen oynadığımız maç, buna iyi bir örnek. Hugo Ekitike, kaleciyle bire bir kalmıştı. Golü kaçırdı ve top geri döndü. Daha sonra da penaltı oldu. Buna benzer durumları yaşadık. Her zaman böyle devam etmeyecektir. Çok fazla antrenman süremiz de yok. 3-4 günde bir maça çıkıyoruz. Bunu daha iyi hale getirmek için analiz yapıyoruz. Wolves'a karşı daha iyi oynadık. Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi oyuncularınızın sahada hazır olması bu anlamda iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Mac Allister: "Yarın beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir"

Liverpool'un Arjantinli orta saha oyuncusu Mac Allister ise Galatasaraylı Lucas Torreira'nın kaliteli bir oyuncu olduğunu aktararak, "Yarın beni en çok zorlayacak oyuncu Torreira olabilir. Nasıl biri olduğunu biliyorum. Çok sert ve aynı zamanda topu ayağına aldığı zamanda çok başarılı bir oyuncu. Torreira'ya büyük bir saygım var." ifadelerini kullandı.

Orta sahada Dominik Szoboszlai ile olan oyun içi iletişimine değinen Mac Allister, "Bence burada önemli olan takım arkadaşımın rahat hissetmesi. Kendisi farklı bölgelerde oynayabilen bir oyuncu. Onunla beraber oynamayı çok seviyorum. Sahada bana yakın oynadığı zamanda daha başarılı olabiliyoruz. Takım için iyi biri ve başarılı bir oyuncu." diye konuştu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini vurgulayan Arjantinli oyuncu, "Bu yaz Dünya Kupası da düzenlenecek. Bu kupayı ikinci kez kazanmak, çok güzel olurdu. Şampiyonlar Ligi, bizim bu sezon için en önemli hedefimiz. Şu an mevcut takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu sahada da göstermeliyiz ki bu kupayı kazanalım. Yarın oynayacağım maç, bu bağlamda zor olacak." şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Muhammed Salah'ın performansına değinen Mac Allister, "Bizim için önemli ve zorlu bir sezondu. Salah'tan en iyi performansı almamız çok önemli. Sezon içerisinde çeşitli zorlandığımız anlar oldu. Kendisi de zamanında bahsetmişti. Biz, takım olarak birbirimize adapte olma sürecindeydik. Her zaman bu süreç devam ediyor. O da takım içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl daha iyi oynayabileceğini, istatistiklerini nasıl yükseltebileceğini iyi biliyor. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor. Yapabileceklerini sahada göstermeye devam edecektir diye düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Liverpool ile sözleşme yenileyen Ryan Gravenberch'i tebrik eden Mac Allister, "Gravenberch için çok iyi bir anlaşma oldu. Bunu hak etmişti. Bizim Premier Lig'i kazanmamızda emeği çok büyük. Şu an benim adıma herhangi bir sözleşme yenileme süreci içerisinde değiliz. Acelemiz yok. Daha zamanımız var." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İngiltere, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan Galatasaray'a Saygı Dolu Mesajlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
Kim’den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor Kim'den tarihi rest: Nükleer düğmesi masamda duruyor
Kim’den İran’a Mücteba Hamaney mesajı Kim'den İran'a Mücteba Hamaney mesajı
Savaş ülke borsasını fena vurdu Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor Savaş ülke borsasını fena vurdu! Yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım

23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
21:20
Avrupa borsalarında savaş depremi Orta Doğu’daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
Avrupa borsalarında savaş depremi! Orta Doğu'daki gelişmelerle haftaya düşüşle başladı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 00:25:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Liverpool'dan Galatasaray'a Saygı Dolu Mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.