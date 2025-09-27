Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi - Son Dakika
Spor

Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi

Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi
27.09.2025 19:23
Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Crystal Palace'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Liverpool, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Crystal Palace'a 90+8. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.

Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace ile Liverpool, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 9. dakikada Ismaila Sarr'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

SON DAKİKA GOLÜYLE YENİLDİ

İkinci yarıda iki takım da bol pozisyona girerken, Liverpool aradığı golü 87. dakikada Federico Chiesa ile buldu. Müsabakanın 98+8. dakikasında Eddie Nketiah'ın kaydettiği golle Crystal Palace sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Ligde bu sezon ilk kez mağlup olan lider Liverpool, 15 puanda kaldı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Crystal Palace ise puanını 12'ye çıkardı.

GALATASARAY İLE KARŞILACAK

Liverpool, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İstanbul'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aydın Yılmaz:
    Bu iyi haber, demek ki yenilmez takım değilmiş. Salı günü Galatasaray a canı gönülden başarılar. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
