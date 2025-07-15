M. Berkay Akbaş Anısına Sokak Basketbolu Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika
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M. Berkay Akbaş Anısına Sokak Basketbolu Turnuvası Düzenleniyor

M. Berkay Akbaş Anısına Sokak Basketbolu Turnuvası Düzenleniyor
15.07.2025 06:37  Güncelleme: 06:38
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İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi M. Berkay Akbaş anısına, 17 Temmuz'da başlayacak olan sokak basketbolu turnuvasına Türkiye'nin 16 farklı ilinden ve uluslararası takımlar katılacak.

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Sinoplu tıp fakültesi öğrencisi M. Berkay Akbaş anısına düzenlenen sokak basketbolu turnuvasının sekizincisi 17 Temmuz'da başlayacak. Turnuvaya 16 farklı ilden takımların yanı sıra Afrika ve KKTC'den de takımlar katılacak.

Sinop'ta, İstanbul'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden Sinoplu tıp fakültesi öğrencisi M. Berkay Akbaş anısına düzenlenen sokak basketbolu turnuvasının sekizincisi 17 Temmuz'da başlayacak.

Türkiye'nin 16 farklı ilinden takımların yanı sıra Nijerya, Güney Afrika, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya'dan oyuncuların yer alacağı organizasyona Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bir takım katılacak.

Turnuva öncesinde düzenlenen basın toplantısında Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş ve Basketbol Antrenörü Anıl Çilingir, turnuvanın kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, turnuvanın hazırlanış süreci ve hedefleri hakkında şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl tek basketbol potası vardı. Bu yıl çift basketbol sahası olarak planladık. Amacımız Berkay Akbaş evladımıza yakışan bir saha yapmaktı. Hem yerel hem uluslararası düzeye yayılmak istiyoruz. Ayrıca turnuvadan sonra gençlerimize basketbolu teşvik edeceğiz. Belediye olarak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde elimizden gelen her katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımız her yıl artarak devam edecek."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, turnuvanın anlamına vurgu yaparak, "Keşke Berkay kardeşimizi kaybetmeseydik ve bu turnuvaları bu anlamda yapmasaydık. Ancak böyle bir kader varsa biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak belediyemizin güçlü desteklerinin yanında sporun yaygınlaşması adına üzerimize düşeni yapıyoruz. Basketbolun sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması bizim için çok önemli. Yurtlarımızı dışarıdan gelen misafirlere açtık, hakem görevlendirmelerini yaptık ve tüm personelimizle turnuvaya destek oluyoruz" dedi.

Berkay Akbaş'ın babası Salim Akbaş ise turnuvanın büyümesinden ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Turnuva aile olarak oğlumuzun ismiyle özdeş. Ancak turnuva sahiplenenler tarafından her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Özellikle Sinop Belediyesi'nin bu işe başladığı günden bu güne kadar gelen hayatta olan başkanlarıma teşekkürlerimi, aramızdan ayrılanlara rahmetle sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Üç belediye başkanımızla başlayan, bizden sonrada devam edecek olan turnuvaya son yıllarda Gençlik Spor Müdürlüğümüzün verdiği ciddi destek ve katkılarla federasyon nezdinde de belli noktalara gelmesinde katkı verdikleri için onlara da şükranlarımı sunuyorum. 17 Temmuz'da başlayacak, 19 Temmuz'da finalini yapacağımız etkinliğin öncelikle ilimizdeki genç sporcu kardeşlerimize örnek teşkil ettiğini bildiğim için bu mutluluk ve gururu birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum. Sonrasında sporun birleştirici, kardeşlik ve barış duygusunu en iyi anlatan bir etkinlik olmasıyla da sokak basketbolunun her gün gelişerek devam edeceğini, önümüzdeki günlerde de bunun Sinop'la özdeş bir etkinlik olarak anılacağını ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, sinop, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor M. Berkay Akbaş Anısına Sokak Basketbolu Turnuvası Düzenleniyor - Son Dakika

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