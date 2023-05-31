Maç biter bitmez stat önünde toplandılar! Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan - Son Dakika
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Maç biter bitmez stat önünde toplandılar! Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan

31.05.2023 00:36

Fenerbahçe taraftarları, şampiyonluğu kaybetmelerinin ardından stat önünde oturma eylemi yaparak yönetimin açıklama yapmasını istediler.

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Antalyaspor müsabakası sonrası yönetime tepki göstererek oturma eylemi yaptılar.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Lider Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesiyle ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden oldu.

Maç biter bitmez stat önünde toplandılar! Fenerbahçe taraftarından yönetimi hedef alan eylem

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA İSTEDİLER

Maçın son anlarında tribünlerde başlayan "yönetim istifa" sesleri, daha sonra stat dışına da taşındı. Bazı taraftarlar stadyumun protokol girişi önünde oturma eylemi yaparken, sık sık yönetime tepkiler gösterildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istifaya çağrılırken, daha sonra Fenerbahçe tezahüratları yapıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı stat çevresinde taraftarlar taşkınlık yapmadan dağıldı.

Maç biter bitmez stat önünde toplandılar! Fenerbahçe taraftarından yönetimi hedef alan eylem
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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biter bitmez stat önünde toplandılar! Fenerbahçe taraftarından yönetime isyan - Son Dakika


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