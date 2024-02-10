Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi

Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi

Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.

10.02.2024 21:30  Güncelleme: 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

2 TEKNİK ADAM KISA SÜRELİ GERİLDİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gökay Ünver: Çağdaş bey ne sandı kendisini acaba ? 62 77 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Okanı civata zannetti herhalde 1 0 Yanıtla

Galatasaray, Çağdaş Atan, Başakşehir, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:38:06. #1.11#
SON DAKİKA: Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement