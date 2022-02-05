Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti

Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası esmeye devam ediyor. Marsilya'nın sahasında Angers'ı ağırladığı maçta gol düellosu yaşandı.

İLK YARIDAN SİNYAL

Deplasman ekibi Angers, 11. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Marsilya ise çok çabuk çevirdi. Dakika 21'e geldiğinde skor tabelasında 2-2'lik eşitlik vardı.

CENGİZ RESİTALİ

64. dakikada Cengiz Ünder oyuna girdi, Marsilya şov başladı. Milik 70'te skoru 3-2'ye getirdi. Ardından Milik bir kez daha sahneye çıktı, asisti yapan isim Cengiz Ünder oldu. Milli futbolcumuz 85'te son sözü çok klas söyledi.

GELİŞİNE VURDU

Ceza sahası dışında savunmadan seken topa gelişine ayak içi vuran Cengiz, meşin yuvarlağı kaleye ip gibi gönderdi. Bu golden sonra ellerini havaya kaldırarak tribünlere bakan Cengiz için alkış koptu.

11 GOLE KATKI

Cengiz bu maçla birlikte gol sayısını 9 yaparken, 2 de asiste imza atmış oldu. Cengiz Ünder, dünyanın en holigan taraftar grubu olarak gösterilen Marsilyalılar'ın gözbebeği oldu.