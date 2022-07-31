Milli golfçüler Macaristan'da altın ve bronz madalya elde etti

Macaristan'da 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2022 European Ladies Team Shield Championship ile 2022 European Men's Team Shield Championship sona erdi. Dört gün süren şampiyonalar sonunda Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonu olurken, Erkek Milli Golf Takımı Avrupa Erkek Takımlar 3'üncüsü oldu.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından organize edilen şampiyonada erkek ve kadın takımları kendi ülkelerinden 4 sporcuyla müsabakalara katıldı. Organizasyonda erkek takımlarında 11 ülkeden 44, kadınlarda 10 ülkeden 40 oyuncu yer aldı. Şampiyonada milli takım başantrenörü Erol Şimşek ve milli takım başantrenör yardımcısı Nejla Gerçek önderliğinde, erkek milli golf takımı sporcularından; Berk Çelik, Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan ve Taner Yamaç, kadın milli golf takımı sporcularından; Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz ve Deniz Kaya ülkemizi temsil etti.