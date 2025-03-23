Macaristan-Türkiye Rövanşı Öne Çıkıyor

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanacak Macaristan- Türkiye rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Puskas Arena
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Christian Dietz (Almanya)
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Marton Dardai, Gazdag, Bence Dardai, Varga
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
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