Maçın başında olay çıktı! Penaltı bekleyen Gaziantep FK, çıldırdı

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yine çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 4. dakikasında Gaziantep'ten Dicko, ceza sahasına girerken Hugo ile mücadele ettiği sırada yerde kaldı.

ARSLANBOĞA 'DEVAM' DEDİ

Suat Arslanboğa VAR ile görüşüp 'devam' kararı verdi. Ardından Gaziantep oyuncuları şoke oldu. Gaziantep FK, sosyal medyadan bu karara isyan etti.

"MÜDAHALE İLE YERDE KALDI"

Gaziantep FK yaptığı paylaşımda, pozisyonun fotoğraflarına dikkat çekti. Ve şu not düşüldü: Dicko kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir süre VAR ile konuştuktan sonra devam kararı verdi!