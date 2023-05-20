Maçta Bakan Nebati protesto edildi, Mersin İdman Yurdu Kulübü tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz - Son Dakika
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Maçta Bakan Nebati protesto edildi, Mersin İdman Yurdu Kulübü tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz

20.05.2023 21:55

Yeni Mersin İdman Yurdu, 2022-23 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon oldu. Taraftarlar, şampiyonluk maçına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi protesto etti. Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü, "Bakanımıza karşı yapılan olumsuz davranışları kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

TFF 3. Lig'de 2022-23 sezonu, 34. hata karşılaşmalarının oynanmasıyla tamamlandı. 1. Grup'ta Yomraspor'la karşılaşan Yeni Mersin İdman Yurdu, rakibini 5-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve TFF 2. Lig'e yükseldi.

Mersin İdman Yurdu Kulübü, Bakan Nebati'yi protesto eden taraftarına tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz

BAKAN NEBATİ'YE TEPKİ

Mersin İdman Yurdu'nun, Yomraspor'u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından tribünleri selamlamak isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sahaya indi. Ancak tribünlerden protesto sesleri yükseldi. Taraftarlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" tezahüratı yaptı.

Mersin İdman Yurdu Kulübü, Bakan Nebati'yi protesto eden taraftarına tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz

KULÜP, PROTESTOYU KINADI

Yaşananların ardından kulüpten, "Yeni Mersin İdman Yurdu Kulübü olarak bugüne kadar tüm siyasi görüşlere saygımızı ve mesafemizi koruyarak, şehrimizin takımının siyaset üstü olduğu bilinciyle hareket ettik. Bugünkü maçın ardından şampiyonluğumuzu gölgede bırakan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati'ye karşı yapılan olumsuz davranışları kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Mersin İdman Yurdu Kulübü, Bakan Nebati'yi protesto eden taraftarına tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçta Bakan Nebati protesto edildi, Mersin İdman Yurdu Kulübü tepki gösterdi: Bu davranışı kınıyoruz - Son Dakika


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