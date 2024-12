Maçta Evlenme Teklifi Yaptı!

Spor

Kayserispor- Galatasaray arasında Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmada bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayseri - Galatasaray takımları arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında ilginç bir an yaşandı. 24 yaşındaki Kayserispor taraftarı Mehmet Can Armut, maraton tribününden pankart açtırarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Maçı Doğu Alt tribününde sevgilisiyle beraber izleyen 24 yaşındaki Merve Çap, erkek arkadaşının yaptığı büyük jesti görünce duygu dolu anlar yaşadı. Pankartın açılmasının ardından evlilik teklifinde bulunan genç aşık Mehmet Can Armut'un teklifini Merve Çap, sevinç gözyaşları içinde kabul etti.

Evlilik teklifinin ardından stadyumda bulunan taraftarlar çiftti dakikalarca alkışladı. - KAYSERİ