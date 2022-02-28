"Mahallede Maç Var" turnuvasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika
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"Mahallede Maç Var" turnuvasının şampiyonu belli oldu

28.02.2022 15:20
"Mahallede Maç Var" turnuvasının şampiyonu belli oldu

Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu tamamlandı.

Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu tamamlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Sivas'ta düzenlenen "23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" organizasyonu sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi sahasında gerçekleştirilen maçlara 14 erkek 3 kız takım ve 185 sporcu katıldı. 5 gün boyunca süren maçlarda takımları rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Turnuva sonunda erkeklerde Sivas İdman Yurdu şampiyon olurken, kızlarda ise Başöğretmen Atatürk Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. - SİVAS

Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu
Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu
Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu
Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu
Mahallede Maç Var turnuvasının şampiyonu belli oldu

YORUMLAR
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Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı Kar voleybolu şampiyonası Sivas'ta başladı

23 Nisan, Türkiye, Futbol, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mahallede Maç Var' turnuvasının şampiyonu belli oldu - Son Dakika


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