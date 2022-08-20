Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" düzenlendi. Bitlis Ahlat'ta kutlanacak zafer etkinliğine 16 sporcu bisikletle katılım gösteriyor. Bisikletleriyle Kocaeli'den yola çıkan sporcular, bugün Malatya'ya ulaştı. "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" için 7 gündür pedal çeviren Kocaelili bisikletçiler, her gün ortalama 160 kilometre sürüş yapıyor. Sporcular, 8. etapta Malatya- Elazığ , 9. etapta Elazığ- Bingöl , 10. etapta Bingöl-Malazgirt için pedal çevirecek. Bisikletliler, toplamda bin 600 kilometre pedal çevirerek Bitlis'e ulaşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da - Son Dakika

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