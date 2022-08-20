Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da - Son Dakika
Üye Girişi

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da

20.08.2022 10:20
Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü sebebiyle Kocaeli'den yola çıkan 16 bisikletli sporcu Malatya'ya ulaştı.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü sebebiyle Kocaeli'den yola çıkan 16 bisikletli sporcu Malatya'ya ulaştı.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" düzenlendi. Bitlis Ahlat'ta kutlanacak zafer etkinliğine 16 sporcu bisikletle katılım gösteriyor. Bisikletleriyle Kocaeli'den yola çıkan sporcular, bugün Malatya'ya ulaştı. "Anadolu'nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu" için 7 gündür pedal çeviren Kocaelili bisikletçiler, her gün ortalama 160 kilometre sürüş yapıyor. Sporcular, 8. etapta Malatya- Elazığ, 9. etapta Elazığ- Bingöl, 10. etapta Bingöl-Malazgirt için pedal çevirecek. Bisikletliler, toplamda bin 600 kilometre pedal çevirerek Bitlis'e ulaşacak. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Malazgirt, Kocaeli, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement