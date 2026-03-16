Manavgat'ın sultanları sezonu taraftarlarıyla noktaladı

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Manavgat Belediyespor, sezonun son maçında taraftarı önünde mücadele etti.

Bu sezon oynadığı son maçında Manavgat halkı, takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlarıyla maç boyunca takımlarına destek verdi. Kulüp yönetimi, maçın ardından yaptığı açıklamada teknik heyet ve sporcuların performansından duydukları gururu dile getirdi.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, "Sezon boyunca büyük bir özveriyle mücadele eden oyuncularımızla ve teknik ekibimizle gurur duyuyoruz. Sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı. Takımımızın bunu başarması bizleri ayrıca mutlu etti. Ayrıca tribünleri boş bırakmayan, her an takımımızın yanında olan büyük Manavgat Belediyespor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA