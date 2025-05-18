Manavgat'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Tamamlandı

Manavgat\'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Tamamlandı

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri, 72 başpehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Finalde Orhan Okulu, nefes kesen bir mücadele sonunda altın kemeri kazandı. Organizasyona ev sahipliği yapan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ata sporunun ruhunu yaşatmanın gururunu ifade etti.

18.05.2025 23:57  Güncelleme: 00:00
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olan ve " Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak anılan Manavgat Belediyesi 12. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Toplam 72 başpehlivanın katıldığı güreşlerin finalinde Yusuf Can Zeybek ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca rakibine göre daha pasif güreşen Orhan Okulu, bir ihtar aldı. Normal sürede iki başpehlivan arasında yeniş çıkmayınca mücadele puanlamaya taşındı. Nefes kesen puanlama bölümünün 18. dakikasında puanı almayı başaran Orhan Okulu, altın kemere uzandı. Feyzullah Aktürk ve Enes Doğan da üçüncülük kürsüsünü paylaştı. 16 Mayıs Cuma günü başlayan güreşlere, Türkiye'nin dört bir yanından toplam 1716 pehlivan katıldı.

Geleneksel ağalık ihalesi de heyecan dolu anlara sahne oldu. İhaleyi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İş insanı Hasan Özden kazandı. Özden, 12 milyon 107 bin TL'lik teklifiyle 2025 yılı güreş ağalığı unvanının sahibi oldu.

Manavgat Belediyesi Altyapı güreşçileri de kendi kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Minik 1 kategorisinde Ahmet Mete Varış şampiyon olurken, Teşvik 2 kategorisinde Umut Altay üçüncülüğü elde ederek kürsüde yer aldı.

Kara: " Ata sporumuzun rkuhunu Manavgat'ta yaşatıyoruz"

Organizasyonun ev sahibi olan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, güreşlerin ardından yaptığı açıklamada büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını dile getirdi. Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Ata sporumuzun ruhunu taşıyan bu dualı çayırda, binlerce yıllık geleneğimizi yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Başpehlivanlık unvanını kazanan değerli sporcumuz Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum.

Aynı zamanda bu büyük organizasyonda kol bağlayan, ter döken tüm pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Güreşsever halkımızın coşkusu, tribünlerdeki desteği, bizlere bu kültürü yaşatmaya devam etme konusunda büyük moral veriyor. Organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerine, misafirlerimize ve katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Manavgat, gelenekle geleceği buluşturan bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya devam edecek."

Güreşleri Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar ile Mustafa Erdem, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Manavgat Güreş Ağası Hasan Özden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 672. Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hakan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş son gün müsabakalarını tribünlerden takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manavgat'ta Yağlı Pehlivan Güreşleri Coşkuyla Tamamlandı - Son Dakika

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