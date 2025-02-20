Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak - Son Dakika
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Spor

Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

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Kabus gibi bir dönemden geçen Manchester City, yeni sezonda kadroda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Pep Guardiola'ya tam yetki veren İngiliz devi, Kyle Walker, İlkay Gündoğan, Mateo Kovacic, John Stones, Edersen, Jack Grealish, Bernardo Silva, ve Kevin De Bruyne'ü takımdan gönderecek. İlkay ve De Bruyne Galatasaray ile anılıyor.

20.02.2025 19:24  Güncelleme: 20:09
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Pep Guardiola yönetimindeki en kötü günlerini geçiren Manchester City'de yönetim, Guardiola'nın önderliğine güvenerek yeni sezonda kadroda büyük bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Böylelikle sezon sonunda birçok yıldız takımdan gönderilecek.

8 YILDIZIN BİLETİ KESİLDİ

Daily Star'a göre İngiliz devinde 8 yıldızla birden yollar ayrılacak. Bu isimler; Kyle Walker, İlkay Gündoğan, Mateo Kovacic, John Stones, Edersen, Jack Grealish, Bernardo Silva, ve Kevin De Bruyne.

WALKER, PEP'İN PLANLARI ARASINDA YOK

Devre arasında Milan'a kiralanan İngiliz savunmacı Kyle Walker, sezon sonunda Milan'da kalmasa dahi Manchester City'den ayrılacak. 35 yaşındaki oyuncu Pep Guardiola'nın planlarında yer almıyor.

İLKAY'IN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon başında Barcelona'dan Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, ilerleyen yaşı sebebiyle beklenen performansın uzağında kaldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu, bu sezon 35 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. İlkay'ın adı Galatasaray ile anılıyor.

Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

DE BRUYNE DE KALMAYACAK

Manchester City'nin kurduğu hanedanlığın 1 numaralı ismi Kevin De Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 36 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. İlkay dışında Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer isim de De Bruyne.

KOVACIC, RODRI'Yİ ARATIYOR

Rodri'nin sakatlığı sonrası orta sahada ana rotasyona giren Mateo Kovacic, beklenen performansı veremedi. İlerleyen yaşı sebebiyle de Kovacic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına karar verildi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 1 asistle oynadı.

EDERSON GÖZDEN DÜŞTÜ

Manchester City'de bu sezon ilginç bir şekilde 'skor katkısını' arttıran Ederson, kalecilik becerilerinin gerilemesi sebebiyle gözden düşmüş durumda. 32 yaşındaki Ederson, bu sezon 3 asistle oynuyor.


Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

STONES'U HATALARI BİTİRDİ

Özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu sezon birçok bireysel hatanın görüldüğü Manchester City'de savunma hattının önemli isimlerinden John Stones gözden çıkarıldı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 maçta 3 gol 2 asistle oynuyor.

GREALISH, BONSERVİSİNİN KARŞILIĞINI VEREMEDİ

Transfer olduğu sezondan bu yana ödenen bonservisin karşılığını veremediği konuşulan İngiliz yıldız Jack Grealish de kulübün gözden çıkardığı isimlerden birisi. 30 yaşındaki İngiliz yıldıza Premier Lig'den talipler bulunuyor. Grealish bu sezon City formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

SILVA'NIN KREDİSİ BİTTİ

Pep Guardiola'nın Manchester City'deki 'Iniesta'sı' Bernardo Silva da İngiliz ekibindeki döneminin sonuna geldi. 31 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon Manchester City'de çıktığı 35 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.


Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

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Son Dakika Spor Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AlexArda:
    niye 8 admin? sende az değilsin he ahhahahahaa 30 11 Yanıtla
  • AlexArda:
    4köşe 6s bi 4 daha yer 8taş gibi 8köşe olur günün anlam ve önemi SEKİZ (8) avrupaya gittiniz bizi rezzil ettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa 8 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ederson, De Bruyne, İlkay. Üçünü paket halinde Galatasaraya getirsek süper olur. Ondan sonra Muslera, Mertens, Kerem Demirbay paket halinde bay bay. 9 10 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    De Bruyne zaten geliyorsa İlkay gelmesin gerek yok 16 1 Yanıtla
  • AlexArda:
    hoppppa çelik kapcağı da gelmiş nerdesin la ibbiniş size gayyacaklar birazdan al bakim pozisyonunu ahaahahaha 5 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu sene Kupa Yok sana Naşlasın adamlar 13 0 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    süzme alex 4 7 Yanıtla
  • AlexArda:
    ankaragüçlü noldu harbi oe vejnak benle ne alakası var gelse de becerse sizi denginizdi çok güldürüyordu :D:D:D:D 6 2 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    alearda mı angaragtlümü ne desem bilemedim. hala acıyor biyerleriniz dimi. Kartalım nasıl koyfuysa 0 4 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 hepsini alı bahis paralarıyla. 1 2 Yanıtla
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