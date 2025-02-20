Manchester City, 8 yıldız futbolcusuyla birden yollarını ayıracak

Pep Guardiola yönetimindeki en kötü günlerini geçiren Manchester City'de yönetim, Guardiola'nın önderliğine güvenerek yeni sezonda kadroda büyük bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Böylelikle sezon sonunda birçok yıldız takımdan gönderilecek.
Daily Star'a göre İngiliz devinde 8 yıldızla birden yollar ayrılacak. Bu isimler; Kyle Walker, İlkay Gündoğan, Mateo Kovacic, John Stones, Edersen, Jack Grealish, Bernardo Silva, ve Kevin De Bruyne.
Devre arasında Milan'a kiralanan İngiliz savunmacı Kyle Walker, sezon sonunda Milan'da kalmasa dahi Manchester City'den ayrılacak. 35 yaşındaki oyuncu Pep Guardiola'nın planlarında yer almıyor.
Sezon başında Barcelona'dan Manchester City'ye geri dönen İlkay Gündoğan, ilerleyen yaşı sebebiyle beklenen performansın uzağında kaldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu, bu sezon 35 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. İlkay'ın adı Galatasaray ile anılıyor.
Manchester City'nin kurduğu hanedanlığın 1 numaralı ismi Kevin De Bruyne, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 36 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi. İlkay dışında Galatasaray'ın gündeminde olan bir diğer isim de De Bruyne.
Rodri'nin sakatlığı sonrası orta sahada ana rotasyona giren Mateo Kovacic, beklenen performansı veremedi. İlerleyen yaşı sebebiyle de Kovacic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına karar verildi. 31 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 1 asistle oynadı.
Manchester City'de bu sezon ilginç bir şekilde 'skor katkısını' arttıran Ederson, kalecilik becerilerinin gerilemesi sebebiyle gözden düşmüş durumda. 32 yaşındaki Ederson, bu sezon 3 asistle oynuyor.
Özellikle savunma hattında yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu sezon birçok bireysel hatanın görüldüğü Manchester City'de savunma hattının önemli isimlerinden John Stones gözden çıkarıldı. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 20 maçta 3 gol 2 asistle oynuyor.
Transfer olduğu sezondan bu yana ödenen bonservisin karşılığını veremediği konuşulan İngiliz yıldız Jack Grealish de kulübün gözden çıkardığı isimlerden birisi. 30 yaşındaki İngiliz yıldıza Premier Lig'den talipler bulunuyor. Grealish bu sezon City formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.
Pep Guardiola'nın Manchester City'deki 'Iniesta'sı' Bernardo Silva da İngiliz ekibindeki döneminin sonuna geldi. 31 yaşındaki Portekizli yıldız bu sezon Manchester City'de çıktığı 35 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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