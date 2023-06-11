Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi - Son Dakika
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Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi

11.06.2023 13:30

Manchester City, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı 7 yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaştı. İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanarak bunu iki kez başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyon olan Manchester City, Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı 7 yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.

53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı

11 YIL BOYUNCA YAPILAN YATIRIMLAR KARŞILIĞINI ALDI

Kulübün el değiştirmesinden ve yapılan milyarlarca sterlinlik yatırımların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıldır kupa mücadelesi veren Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında Inter'i 1-0 yenerek zafere ulaştı.

53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı

2 YIL ÖNCE DE FİNALE YÜKSELMİŞ ANCAK...

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki City, iki yıl önce de finale yükselmiş ancak Chelsea'ye 1-0 yenilerek sahadan kupasız ayrılmıştı. 2016 ve 2022 yıllarında yarı final oynayan Manchester ekibi, üçer kez çeyrek final ve son 16 turunda, iki kez grup aşamasında elendi.

53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı

53 YILLIK KUPA ÖZLEMİNE SON VERDİ

1969-1970 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren İngiliz temsilcisi, Avrupa'da 53 yıllık kupa özlemine son verdi.

53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı

GUARDIOLA KOLEKSİYONU TAMAMLADI, TARİH YAZDI

Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki teknik direktör Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı. Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

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Son Dakika Spor Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi - Son Dakika
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