Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ampute Futbol Milli Takım Kaptanını Konuk Etti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ampute Futbol Milli Takım Kaptanını Konuk Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ampute Futbol Milli Takım Kaptanını Konuk Etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan'ı ağırladı. Özcan, Başkan Zeyrek'e imzalı forma hediye etti ve milli takımın başarıları hakkında bilgi verdi.

10.08.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan'ı konuk etti. Rahmi Özcan, Başkan Zeyrek'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve oyuncular tarafından imzalanmış formayı hediye etti.

2017-2020 ve 2023 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Özcan, ziyaretinde Ampute Milli Takımı'nın başarılarından ve kendisi hakkında bilgiler verdi.

17 branşta 10 binin üzerinde çocuğa spor eğitimi veriliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin yanında olduğunu ve destek verdiğini söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, "Daha önce Manisa'daki ampute takımımız da geldi. Onlara da şunu söyledim. Belediye sizlerin yanında. Üzerimize ne düşerse sizlere yardımcı olmak bizim görevimiz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ayırabileceğimiz bir bütçe var. Şu anda 17 branşta 10 binden fazla çocuğumuza judosundan okçuluğuna kadar spor eğitimi veriyoruz. Bu bütçe içinden ampute takımımıza elimizden geldiğince destek oluruz. Herkes şunu bilmeli. 5 dakika sonra kimin ne olacağı belli değil. Bu yüzden terk edilmiş gibi hissettirmemek, değerli olduklarını anlatmak için biz bu destekleri veriyoruz. Onların sesini duyan Ferdi ağabeyleri var. İmkanı ölçüsünde destek veriyor. 5 yıl boyunca da bu böyle devam edecek. Birlik beraberlik içinde bu şehri yöneteceğiz ve başarılı olacağız" dedi.

Şampiyonlar liginde Türkiye'yi temsil edecekler

3'üncü kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandıklarını hatırlatan Rahmi Özcan, kendisinin de Manisa Köprübaşı'ndan olduğunu söyledi. 21 yıldır aralıksız milli takımda oynadığını söyleyen Özcan, "Bu sene noktayı koymayı düşünüyorum. Ben doğuştan engelliyim. Çocukluktan bu yana yaşadığım sıkıntıları bilen birisiyim. Engellilik nedir, ne zorluklarla karşılaşılır diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Sonra çocuklar aklıma geliyor, benim yaşadığım sıkıntıları onlar yaşamasın diye düşünüyorum" dedi. Ankara'da bir takımda teknik direktörlük yaptığını ve Türkiye lig şampiyonu olduklarını hatırlatan Özcan, şampiyonlar liginde Türkiye'yi temsil edeceklerini kaydetti.

Özcan: "Çocukların algısını değiştirdik"

Özcan, "Milli takım kaptanı görevinde 20 yıldır futbolun başarısı ve zirve noktası olarak gördüğüm şu oldu. Hayatımda hiç protez kullanmadım. Gençliğimizde çocuklar tarafından ayağı yok diye hitap edilen, gösterilen bizler, 2017-2020 ve 2023 yıllarında aldığımız başarılardan sonra algıyı değiştirdik. Çocukların bakış açısı ayağı yok diye değil, ampute milli takım oyuncusu olduğu algısına dönüştü. Engellilik bilincinin bakış açısını değiştirmiş olduk. En büyük başarımız bu" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ampute Futbol Milli Takım Kaptanını Konuk Etti - Son Dakika

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