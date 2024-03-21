Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonasında Madalyalara Ambargo Koydu

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya 200'ün üzerinde sporcu katılırken; Manisa Büyükşehir Belediyespor 4 kategoride şampiyonluk ve 1 kategoride ikincilik alarak şampiyonada madalyalara ambargo koydu.
Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Sancaktepe Cimnastik Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonada Manisa BBSK sporcuları, elde ettikleri sonuçlarla madalyaları sildi süpürdü. 11 altın madalya ve 1 gümüş madalya kazanan yeşil beyazlı takım, cimnastikte bir kez daha zirvenin sahibi oldu.
Manisa BBSK sporcularından 9-11 yaş Tek Erkekler kategorisinde Siraç Güzel, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. Aynı kategoride Poyraz Kaan Uğur, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 9-11 Yaş Çiftler kategorisinde Poyraz Kaan Uğur ve Defne Erdoğan çifti Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Trio Kategorisinde Poyraz Kaan Uğur, Siraç Güzel ve Defne Erdoğan Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya aldı. 9-11 Yaş Grup kategorisinde Ayşe Duru Özgürel, Melek Dizemen, Defne Erdoğan, Beren Deniz Gediz ve Siraç Güzel Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.
12 madalya kazanarak fırtına gibi estiler
Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonasında yeşil beyazlı sporcular, 11 altın ve 1 gümüş olmak üzere kazandığı 12 madalya ile şampiyonada adından yine övgüyle söz ettirdi.
Şampiyonanın ardından açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Antrenörü Mehmet Ali Ekin, "Sporcularımız, ilimizi gururla temsil etmesinin yanında iki ay sonra İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası Aerobik Cimnastik İstanbul Cup Şampiyonasında; Milli Forma ile ilimiz ve ülkemiz adına mücadele edecekler. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarıya imza atan sporcularımızın başarılarının devamı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antrenör ekibimize de bir parantez açmak istiyorum. Hem takımımızı hem de Milli Takımımızı çalıştıran Rüya Arsan, Hazal Akay, Zekican Akdağ'dan oluşan antrenör ekibimize de teşekkür ediyorum. Manisa BBSK yönetimi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, cimnastik takımımıza verdikleri destekler için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonasında 12 madalya kazanarak, madalyalara ambargo koyan yeşil beyazlı takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Vatansever, yeşil beyazlı sporcuların başarılarının devamını diledi. - MANİSA
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