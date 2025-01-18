Manisa, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Manisa, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak

Manisa, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri\'ne Ev Sahipliği Yapacak

Manisa, Avrupa'nın prestijli gençlik basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı. 12 takımın katılacağı turnuva 20-27 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

18.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:56
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Manisa, Avrupa'nın en prestijli gençlik basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı.

Turnuvanın ev sahibi olarak Manisa'nın seçilmesinde, spor altyapısına yapılan önemli yatırımlar, kentin tarihi belirleyici rol oynadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu prestijli organizasyonla, Manisa'nın uluslararası arenada adından söz ettireceğini ifade etti. Başkan Ferdi Zeyrek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Organizasyonun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 485. Uluslararası Mesir Festivali haftasına denk gelmesi ise bu büyük spor şölenini daha anlamlı ve özel kılıyor. Bu nedenle çok gururluyuz, çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız" dedi.

Finallerde 12 takım mücadele edecek

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa Basket'in girişimleri ile FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, Manisa'ya kazandırıldı. Kentin ev sahipliği yapacağı büyük organizasyonla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Kentimizin takımı Manisa Basket, ülkemizi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil ediyor ve son 16 takım arasına kalmayı başardı. FIBA tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun gençler kategorisindeki finallerinin, tüm dünya tarafından yakından takip edilen bir turnuva haline geldiğini biliyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıya ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu noktadan hareketle, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finallerinin Manisa'da düzenlenmesi için yaptığımız başvuru onaylandı ve ev sahibi kent olarak seçildik. 20-27 Nisan tarihleri arasında ülkemizden takımların yanı sıra Almanya, Litvanya, Belçika, İtalya, Sırbistan, Çekya ve Bosna Hersek'ten gelecek 12 takımı Manisa'mızda ağırlayacağız" diyerek çok iyi bir ev sahipliği göstereceklerini dile getirdi.

Kura çekimi 4 Mart'ta yapılacak

Manisa, uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak, bu alanda önemli bir başarı daha elde edecek. Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, genç oyuncuların sahada kendilerini gösterdiği ve saha dışında çeşitli eğitim programlarıyla gelişim fırsatı bulduğu bir turnuva olarak dikkat çekiyor. 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada, daha önceki iki sezonda şampiyonluk kazanan takımlar da yer alacak. Takımlar 20 Nisan'da Manisa'ya gelecek. Ülkemizden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Tofaş ile Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, İtalya, Litvanya ve Sırbistan'dan toplam 12 takım mücadele edecek. Takımlar, üçerli dört gruba ayrılacak. Grup birincileri yarı finale yükselecek, final maçı ise 27 Nisan'da oynanacak. Grup ikincileri 5-8, üçüncüleri ise 9-12'ncilik için mücadele edecek. Tüm maçlar, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalından dünya genelindeki sporseverlere canlı yayınlanacak. Turnuvanın kura çekimleri de 4 Mart günü Manisa'da Mehmet Paşa Bedesteni'nde gerçekleştirilecek.

FIBA ve uluslararası destek

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos da Manisa'nın bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl Debrecen'de düzenlenen etkinliğin başarısının ardından, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni Türkiye'ye geri getirmekten dolayı mutluyuz. Manisa'daki kulüpler, şehir yönetimi ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu organizasyon için büyük bir istek ve heyecan duyduğunu görmek çok değerliydi. Bu turnuva, genç oyuncuların sahada parlaması ve saha dışında gelişimlerini destekleyecek atölyelerle dolu bir deneyim yaşaması için harika bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporu yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda kültür ve dayanışma aracı olarak görmeye devam ederken, bu önemli organizasyon ile şehrin spor ve kültür alanındaki uluslararası itibarını artırmayı da hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa, FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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