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Manisa FK, A. Keçiörengücü maçı için hazır - Son Dakika
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Manisa FK, A. Keçiörengücü maçı için hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesi için Ankara'da hazırlıklarını tamamladı. Manisa FK, yarın Aktepe Stadı'nda oynanacak olan A. Keçiörengücü maçına hazır bir şekilde girecek.

Manisa FK, A. Keçiörengücü maçı için hazır
20.01.2024 - 16:42,
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Ankara'da tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün Ankara'da gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

MKE Ankaragücü Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını sonlandıran Manisa FK, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa FK, A. Keçiörengücü maçı için hazır - Son Dakika
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