Manisa FK, A. Keçiörengücü maçı için hazır

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı A. Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Ankara'da tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarını bugün Ankara'da gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
MKE Ankaragücü Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını sonlandıran Manisa FK, konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA
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