Manisa FK, Amed Sportif\'e Konuk Oluyor

1'inci Lig'de son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenerek Play-Off yolunda tekrar umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda şampiyon adaylarından Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Alpaslan Şen görev yapacak. Manisa FK'da Sarıyer maçında kırmızı kart gören Senegalli orta saha Mamadou Cissokho, Diyarbakır'da sahada olamayacak. Haftaya 43 puanla giren Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizin de hedefi şampiyonluk. Sarıyer galibiyetinin moraliyle oynayacağız. En iyi şekilde mücadele edip istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi. Hafta içinde İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 yenen Amed Sportif ise 31'inci haftaya 61 puanla 3'üncü sırada girmişti.