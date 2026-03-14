Manisa FK, Amed Sportif'e Konuk Oluyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa FK, Amed Sportif'e Konuk Oluyor

14.03.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa FK, Amed Sportif'le zorlu bir deplasmanda karşılaşacak. Cissokho forma giyemeyecek.

1'inci Lig'de son olarak evinde Sarıyer'i 3-0 yenerek Play-Off yolunda tekrar umutlanan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda şampiyon adaylarından Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Alpaslan Şen görev yapacak. Manisa FK'da Sarıyer maçında kırmızı kart gören Senegalli orta saha Mamadou Cissokho, Diyarbakır'da sahada olamayacak. Haftaya 43 puanla giren Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimizin de hedefi şampiyonluk. Sarıyer galibiyetinin moraliyle oynayacağız. En iyi şekilde mücadele edip istediğimiz skoru alacağımıza inanıyorum" dedi. Hafta içinde İstanbulspor'u deplasmanda 4-0 yenen Amed Sportif ise 31'inci haftaya 61 puanla 3'üncü sırada girmişti.

Kaynak: DHA

Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 12:46:07. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.