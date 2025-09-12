Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti - Son Dakika
Spor

Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti

Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
12.09.2025 11:21
Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında yetişen 15 yaşındaki Nurullah Kaya Yel, Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki milli oyuncularından Nurullah Kaya Yel, Süper Lig devi Galatasaray'a transfer oldu.

3 YILLIK İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılı kulüp, 15 yaşındaki U16 Milli Takımı oyuncusuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Manisa FK, genç oyuncu için, "Futbolcumuz Nurullah Talha Yel'in transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayız. Akademimizden yetişen Talha'yı Türk futboluna kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Talha'nın akademimize katılmasına öncü olan, onun gelişimine katkı sunarak Türk futboluna kazandırılmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize,antrenörlerimize ve personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Nurullah Talha Yel'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti

DEPLASMANDA RAKİP BOLUSPOR

1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, 3 maçtır bileği bükülmeyen Manisa Futbol Kulübü milli ara sonrası yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 5 puanı, son iki maçını kazanan Boluspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Milli Takım, 3-sayfa, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti - Son Dakika
